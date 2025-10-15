Φανγκουέιρο: «Να κάνουμε την ομάδα περήφανη»

Μετά την επίσημη παρουσίαση του νέου προπονητή της Ένωσης Κάρλος Φανγκουέιρο, ο ίδιος μίλησε αποκλειστικά στον εκπρόσωπο Τύπου των βυσσινί.

Στη συνέντευξη αυτή, μιλά, μεταξύ άλλων, για το όραμά του και τους στόχους της φετινής σεζόν, αναλύει τη φιλοσοφία παιχνιδιού που σκοπεύει να εφαρμόσει, εκφράζει τις πρώτες του εντυπώσεις για την ομάδα και απαντά σε ερωτήματα.

«Είμαι έτοιμος να δουλέψω σκληρά για να ανεβάσουμε τον πήχη και να κάνουμε την ομάδα περήφανη», δηλώνει χαρακτηριστικά.

Δες ολόκληρη τη συνέντευξη στο παρακάτω βίντεο