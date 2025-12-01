Επέστρεψε και σκόραρε στο 3΄ ο Κουλιμπαλί!
ΓΗΠΕΔΟ
Δημοσιευτηκε:
Ο Σενού Κουλιμπαλί επέστρεψε στην αγωνιστική δράση έπειτα από σχεδόν ένα μήναν και βρήκε γκολ μόλις στο τρίτο λεπτό του αγώνα με την Ομόνοια Αρ.
Ο κεντρικός αμυντικός της Ομόνοιας βρίσκεται στην εντεκάδα για τον αγώνα με την Ομόνοια Αραδίππου επιστρέφοντας στη δράση έπειτα από το παιχνίδι με την Λωζάνη. Ήταν 6/11 όταν ο Κουλιμπαλί τραυματίστηκε στο εκτός έδρας ματς με τους Ελβετούς. Ένα σχεδόν μήνα αργότερα, επέστρεψε στον αγωνιστικό χώρο και κατάφερε να σκοράρει στο 3ο λεπτό βάζοντας μπροστά στο σκορ την ομάδα του.