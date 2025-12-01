LIVE: Ομόνοια - Ομόνοια Αρ. 3-1

Η ιστοσελίδα μας σας μεταφέρει την εξέλιξη της αναμέτρησης στο ΓΣΠ:

79΄Έχει πέσει πολύ ο ρυθμός.

69΄ΓΚΟΛ η Ομόνοια Αραδίπου με τον Ποντικό να μειώνει σε 3-1. Ο επιθετικός των φιλοξενούμενων νίκησε στη μονομαχία τον Κουλιμπαλί και με πλασέ έστειλε τη μπάλα στα δίκτυα.

60΄Η Ομόνοια δεν αντιμετωπίζει κανένα πρόβλημα να διαχειριστεί το ματς.

48΄Σουτ του Βαν Μιούλεν εκτός περιοχής, άουτ.

46΄Σέντρα στο β΄μέρος

Ημίχρονο, 3-0.

43΄ΓΚΟΛ η Ομόνοια, 3-0 η Ομόνοια με Χατζηγιοβάνη! Μαγική κάθετη του Ανδρέου, ωραίο κοντρόλ του Ελλαδίτη που απέφυγε τον Κόστιτς και έστειλε τη μπάλα στα δίκτυα.

36΄Η Ομόνοια ελέγχει απόλυτα το παιχνίδι.

22΄Σουτ του Γιόβετιτς έξω από τη περιοχή, έδιωξε ο Κόστιτς.

21΄Μακρινό σουτ του Μουαντίπ εκτός περιοχής, μπλόκαρε ο Φαμπιάνο.

11΄Μεγάλη φάση για την Ομόνοια! Ο Γιόβετιτς έκανε το σουτ στη κίνηση εντός περιοχής, ο Κόστιτς έδιωξε σε κόρνερ.

6΄ΓΚΟΛ η Ομόνοια, 2-0 με Νεοφύτου! Σέντρα του Χαμάς στη περιοχή, από κοντά ο Νεοφύτου έκανε νωρίς το 2-0 για την Ομόνοια.

3΄ΓΚΟΛ η Ομόνοια νωρίς - νωρίς, 1-0 με Κουλιμπαλί! Σέντρα του Χατζηγιοβάνη στη περιοχή, ο Αφρικανός στόπερ έβαλε το πόδι στη πορεία της μπάλας και την έστειλε στα δίκτυα.

1΄Σέντρα!

ΕΝΤΕΚΑΔΕΣ:

ΟΜΟΝΟΙΑ: Φαμπιάνο, Ντιουνκού, Κουλιμπαλί, Παναγιώτου, Χαμάς, Άιτινγκ (46΄ Π. Ανδρέου) Εβάντρο, Γιόβετιτς, Ανδρέου (79΄Κούσουλος) Χατζηγιοβάνης (79΄Μουσιαλόφσκι) Νεοφύτου (65΄Εράκοβιτς)

ΟΜΟΝΟΙΑ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ: Κόστιτς, Καλλής (46΄Γιανσάν) Τελάντερ, Ζορζίνιο, Χαβέλκα (52΄Έντουαρντς) Ποντικός, Μουαντίμπ (46΄Φατάι) Βαν Μιούλεν, Αντωνίου, Κανό (46΄Ρινγκ) Ενρίκες

ΣΚΟΡΕΡ: 3΄Κουλιμπαλί. 6΄Νεοφύτου, 43' Χατζηγιοβάνης/69' Ποντικός

ΚΙΤΡΙΝΕΣ: 73΄Εβάντρο/10΄Χαβέλκα

ΚΟΚΚΙΝΕΣ:

Διαιτητής: Κωνσταντινίδης Αντώνης

Α' Βοηθός Διαιτητής: Δημητριάδης Μάριος

Β' Βοηθός Διαιτητής: Σάββα Γεώργιος

4ος Διαιτητής: Νεοφύτου Κωνσταντίνος

VAR: Κώστα Ροβέρτος

AVAR: Τσαμπαλάς Ανδρέας

Παρατηρητής: Γερασίμου Παναγιώτης