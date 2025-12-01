Η Γιουβέντους χάνει τον Βλάχοβιτς με σοβαρό τραυματισμό
Στα πιτς ένα σημαντικό γρανάζι για την ομάδα του Τορίνο.
Άσχημα μαντάτα έφτασαν σήμερα στη Γιουβέντους, αναφορικά με τον σαββατιάτικο τραυματισμό του Ντούσαν Βλάχοβιτς. «Οι απεικονιστικές εξετάσεις αποκάλυψαν μια σοβαρού βαθμού ρήξη στη μυοτενόντια συμβολή του μακριού αριστερού προσαγωγού», ανακοίνωσε η «Βέκια Σινιόρα» το μεσημέρι της Δευτέρας (01/12), σχετικά με τα αποτελέσματα των εξετάσεων στις οποίες υποβλήθηκε ο ποδοσφαιριστής της.
«Θα απαιτηθούν περαιτέρω ιατρικές διαβουλεύσεις για να καθοριστούν οι καταλληλότερες επιλογές θεραπείας», ανέφερε ο σύλλογος στην ανακοίνωσή του.
Ο Σέρβος διεθνής επιθετικός τραυματίστηκε στον αγώνα πρωταθλήματος του Σαββάτου εναντίον της Κάλιαρι στο Τορίνο (νίκησαν οι «Μπιανκονέρι» με 2-1) και αντικαταστάθηκε στο 31ο λεπτό από τον Καναδό Τζόναθαν Ντέιβιντ.