Ακολούθησε μέρος του προγράμματος ο Ελίασον - Αγωνία για Μάνταλο

Σε φάση επανόδου βρίσκεται ο Νίκλας Ελίασον, ο οποίος ακολούθησε σήμερα μέρος του προγράμματος και αναμένεται πολύ σύντομα να μπει σε φουλ ρυθμούς προπονήσεων.

Ο διεθνής Σουηδός εξτρέμ, που τέλη Οκτωβρίου πέρασε την πόρτα του χειρουργείου για να αντιμετωπίσει το πρόβλημα στο γόνατο (εκτός του καθαρισμού στον μηνίσκο, του είχαν αφαιρεθεί και υλικά που είχαν τοποθετηθεί στην σοβαρή επέμβαση που είχε κάνει μετά τον τραυματισμό στην Τρίπολη πριν τρία χρόνια περίπου) πλέον μετρά αντίστροφα για την οριστική επάνοδο του.

Σήμερα έκανε μέρος του προγράμματος στα Σπάτα και το προσεχές διάστημα αναμένεται να μπει στο 100% με την υπόλοιπη ομάδα και να τεθεί στη διάθεση του Μάρκο Νίκολιτς.

Η επάνοδος του θα είναι ιδιαίτερα σημαντική καθώς τα χαρακτηριστικά που έχει ως εξτρέμ όπως η ταχύτητα, η σέντρα και η κίνηση στο ένας με έναν, είναι πολύτιμα και δεν υπάρχει άλλη μονάδα στο κιτρινόμαυρο ρόστερ που να τα προσφέρει σε αυτόν τον βαθμό όσον αφορά τη θέση του δεξιού εξτρέμ.

Όλα καλά με Πήλιο - Την Τρίτη κάνει μαγνητική ο Μάνταλος

Από εκεί και πέρα, ο Πέτρος Μάνταλος που αντικαταστάθηκε στο χθεσινό ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό στη Λεωφόρο στο ημίχρονο λόγω ενόχλησης, θα υποβληθεί την Τρίτη σε μαγνητική για να διαπιστωθεί το ακριβές πρόβλημα που αντιμετωπίζει. Την ίδια ώρα, ευχάριστα είναι τα νέα για τον Σταύρο Πήλιο που και αυτός είχε μια ενόχληση αλλά εν τέλει δεν υπάρχει κάποια ανησυχία για την κατάσταση του.

