Η Ρεάλ εδώ κι ένα μήνα έχει κερδίσει μόνο τον Ολυμπιακό!

Σε κακό φεγγάρι βρίσκεται η Ρεάλ Μαδρίτης, με τους Ισπανούς να μην καταφέρνουν να πάρουν τη νίκη σε κανένα από τα τελευταία τους παιχνίδια, εκτός φυσικά από αυτό κόντρα στον Ολυμπιακό με το 4-3 στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης» για το Champions League

Μάλιστα, η Βασίλισσα δεν μπορεί να πει κανείς πως αντιμετώπισε και κανένα... μεγαθήριο τον τελευταίο μήνα. Αντιθέτως, δεν τα καταφέρνει ενάντια σε ομάδες που «παλεύουν» για την επιβίωσή τους στην Ισπανία, με την τελευταία νίκη να είναι ακριβώς έναν μήνα πριν (01/11) κόντρα στη Βαλένθια (4-0).

Όλα ξεκίνησαν μετά την ήττα των «Μερέγχες» στο Champions League από την πολύ κακή φέτος και επίσης σε πολύ κακή φόρμα, Λίβερπουλ. Μάλιστα, οι Reds είχαν «πατήσει» τη Ρεάλ στο Anfield, με τον Κουρτουά να σώζει την ομάδα του άπειρες φορές και το σκορ να σταματά μόλις στο 1-0 υπέρ των Άγγλων.

Η συνέχεια περιλάμβανε θεωρητικά... βατά ματς, με τους Μαδριλένους να αντιμετωπίζουν την Ράγιο Βαγιεκάνο (0-0) και την Έλτσε (2-2). Η συνέχεια ήταν αποκαρδιωτική, με τη Βασίλισσα να μετρά δύο ισοπαλίες στα ματς αυτά, ακόμη και κόντρα στην Έλτσε, η οποία τελείωσε το ματς με 10 παίκτες και χρειάστηκε γκολ του Μπέλιγχαμ στο 87' για να πάρει το «Χ».

Κάπου εκεί ήρθε ο Ολυμπιακός. Η ομάδα του Τσάμπι Αλόνσο θύμισε ξανά Ρεάλ, έστω και για λίγο και με τέσσερα γκολ του Κιλιάν Μπαπέ έφυγε με τη νίκη από το Φάληρο και όλοι πίστεψαν πως όλα αυτά είχαν μείνει πλέον στο παρελθόν και αποτελούσαν μία κακή παρένθεση.

Αμ δε... Η Ρεάλ συνέχισε τις γκέλες εντός συνόρων και δεν τα κατάφερε μάλιστα να πάρει τη νίκη ούτε καν κόντρα στη Χιρόνα, η οποία είναι στη θέση του υποβιβασμού. Αυτή τη φορά, η Βασίλισσα χρειάστηκε πέναλτι του Μπαπέ για να ισοφαρίσει τους Καταλανούς, οι οποίοι είχαν ανοίξει το σκορ με γκολ του πρώην άσου του Παναθηναϊκού, Αζεντίν Ουναΐ.

Έτσι, τελείωσε και εσχάτως ο Νοέμβριος, με την ομάδα της Μαδρίτης να έχει να... καυχιέται για μόλις μία νίκη τον τελευταίο μήνα. Αυτή κόντρα στον Ολυμπιακό.

Αναλυτικά τα παιχνίδια της Ρεάλ Μαδρίτης τον Νοέμβριο:

01/11 La Liga: Ρεάλ Μαδρίτης - Βαλένθια 4-0

04/11 Campions League: Λιβερπουλ - Ρεάλ Μαδρίτης 1-0

09/11 La Liga: Ράγιο Βαγιεκάνο - Ρεάλ Μαδρίτης 0-0

23/11 La Liga: Έλτσε - Ρεάλ Μαδρίτης 2-2

26/11 Champions League: Ολυμπιακός - Ρεάλ Μαδρίτης 3-4

30/11 La Liga: Χιρόνα - Ρεάλ Μαδρίτης 1-1.

sdna.gr