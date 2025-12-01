ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Η Ρεάλ εδώ κι ένα μήνα έχει κερδίσει μόνο τον Ολυμπιακό!

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Η Ρεάλ εδώ κι ένα μήνα έχει κερδίσει μόνο τον Ολυμπιακό!

Έπαιξε με ουραγούς στη La Liga, με ομάδες που βρίσκονται σε ελεύθερη πτώση, αλλά η Ρεάλ δεν κατάφερε τελικά να κερδίσει κανέναν άλλον αντίπαλο μετά την 01 Νοεμβρίου. Εκτός από τον Ολυμπιακό!

Σε κακό φεγγάρι βρίσκεται η Ρεάλ Μαδρίτης, με τους Ισπανούς να μην καταφέρνουν να πάρουν τη νίκη σε κανένα από τα τελευταία τους παιχνίδια, εκτός φυσικά από αυτό κόντρα στον Ολυμπιακό με το 4-3 στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης» για το Champions League

Μάλιστα, η Βασίλισσα δεν μπορεί να πει κανείς πως αντιμετώπισε και κανένα... μεγαθήριο τον τελευταίο μήνα. Αντιθέτως, δεν τα καταφέρνει ενάντια σε ομάδες που «παλεύουν» για την επιβίωσή τους στην Ισπανία, με την τελευταία νίκη να είναι ακριβώς έναν μήνα πριν (01/11) κόντρα στη Βαλένθια (4-0).

Όλα ξεκίνησαν μετά την ήττα των «Μερέγχες» στο Champions League από την πολύ κακή φέτος και επίσης σε πολύ κακή φόρμα, Λίβερπουλ. Μάλιστα, οι Reds είχαν «πατήσει» τη Ρεάλ στο Anfield, με τον Κουρτουά να σώζει την ομάδα του άπειρες φορές και το σκορ να σταματά μόλις στο 1-0 υπέρ των Άγγλων.

Η συνέχεια περιλάμβανε θεωρητικά... βατά ματς, με τους Μαδριλένους να αντιμετωπίζουν την Ράγιο Βαγιεκάνο (0-0) και την Έλτσε (2-2). Η συνέχεια ήταν αποκαρδιωτική, με τη Βασίλισσα να μετρά δύο ισοπαλίες στα ματς αυτά, ακόμη και κόντρα στην Έλτσε, η οποία τελείωσε το ματς με 10 παίκτες και χρειάστηκε γκολ του Μπέλιγχαμ στο 87' για να πάρει το «Χ».

Κάπου εκεί ήρθε ο Ολυμπιακός. Η ομάδα του Τσάμπι Αλόνσο θύμισε ξανά Ρεάλ, έστω και για λίγο και με τέσσερα γκολ του Κιλιάν Μπαπέ έφυγε με τη νίκη από το Φάληρο και όλοι πίστεψαν πως όλα αυτά είχαν μείνει πλέον στο παρελθόν και αποτελούσαν μία κακή παρένθεση.

Αμ δε... Η Ρεάλ συνέχισε τις γκέλες εντός συνόρων και δεν τα κατάφερε μάλιστα να πάρει τη νίκη ούτε καν κόντρα στη Χιρόνα, η οποία είναι στη θέση του υποβιβασμού. Αυτή τη φορά, η Βασίλισσα χρειάστηκε πέναλτι του Μπαπέ για να ισοφαρίσει τους Καταλανούς, οι οποίοι είχαν ανοίξει το σκορ με γκολ του πρώην άσου του Παναθηναϊκού, Αζεντίν Ουναΐ.

Έτσι, τελείωσε και εσχάτως ο Νοέμβριος, με την ομάδα της Μαδρίτης να έχει να... καυχιέται για μόλις μία νίκη τον τελευταίο μήνα. Αυτή κόντρα στον Ολυμπιακό.

Αναλυτικά τα παιχνίδια της Ρεάλ Μαδρίτης τον Νοέμβριο:

01/11 La Liga: Ρεάλ Μαδρίτης - Βαλένθια 4-0

04/11 Campions League: Λιβερπουλ - Ρεάλ Μαδρίτης 1-0

09/11 La Liga: Ράγιο Βαγιεκάνο - Ρεάλ Μαδρίτης 0-0

23/11 La Liga: Έλτσε - Ρεάλ Μαδρίτης 2-2

26/11 Champions League: Ολυμπιακός - Ρεάλ Μαδρίτης 3-4

30/11 La Liga: Χιρόνα - Ρεάλ Μαδρίτης 1-1.

sdna.gr 

Κατηγορίες

ΔΙΕΘΝΗ

Tags

ΡΕΑΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

LIVE στις 19:00 το Ομόνοια - Ομόνοια Αραδίππου (οι 11άδες)

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

LIVE στις 19:00 το Ακρίτας - ΑΕΚ (Οι 11άδες)

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Πολύ... μυστήριο με Ιωάννη Κωστή

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Κουλιμπαλί... η επιστροφή!

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Η Ρεάλ εδώ κι ένα μήνα έχει κερδίσει μόνο τον Ολυμπιακό!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Oι επιλογές του Ιδιάκεθ για... απόδραση από την Πάφο

ΑΕΚ

|

Category image

Εξέπληξε ο Μπεργκ - Η εντεκάδα με Ομόνοια Αραδίππου

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Κλείνει τις θύρες των οργανωμένων για το ντέρμπι με τη Φέγενορντ ο Άγιαξ!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Γκουαρντιόλα και Μάντσεστερ Σίτι επέστρεψαν για τον Καρέτσα

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Η Κομισιόν έλαβε τα σχέδια 19 κρατών για το SAFE - Τι προβλέπεται για τη συμμετοχή της Τουρκίας

Category image

Εντυπωσιακά νούμερα στο «σπίτι» του

ΑΡΗΣ

|

Category image

Στέφαν Κέλερ... καμία σχέση

ΑΕΛ

|

Category image

Η Τσέλσι αδυνατεί να νικήσει την Άρσεναλ εδώ και 1.562 ημέρες

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Ήττα εντός προγράμματος για την Ένωση αλλά πάλι πληγώνει...

ΕΝΩΣΗ ΝΕΩΝ ΠΑΡΑΛΙΜΝIΟΥ

|

Category image

Χαμός με ομοφοβικό σχόλιο προπονητή: «Δεν θέλω ροζ φανέλες, δεν είμαστε αδερφές»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Διαβαστε ακομη