Oι επιλογές του Ιδιάκεθ για... απόδραση από την Πάφο

Mε τον Καμπρέρα βασικό και επανεμφάνιση στο κυπριακό πρωτάθλημα μετά από σχεδόν 2,5 παρατάσσεται η ΑΕΚ στην εκτός έδρας αναμέτρηση με τον Ακρίτα στο «Στέλιος Κυριακίδης». Ο Αργεντινός φορ είχε παίξει για τελευταία φορά στις 22 Σεπτεμβρίου κόντρα στον Άρη.

Από εκεί και πέρα, πήραν φανέλα βασικού επίσης οι Σουάρεθ και Αμίν.

Η ενδεκάδα της ΑΕΚ απαρτίζεται από τους: Αλομέροβιτς, Ιωάννου, Εκπολό, Ρομπέρζ, Ναλί, Πονς, Σουάρεθ, Χάιρο, Ιβάνοβιτς, Καμπρέρα, Αμίν.