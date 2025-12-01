ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Κλείνει τις θύρες των οργανωμένων για το ντέρμπι με τη Φέγενορντ ο Άγιαξ!

Δημοσιευτηκε:

Ούτε στην προπόνηση θα βρεθεί κόσμος!

Δραστικά μέτρα από τη διοίκηση του Άγιαξ που αποφάσισε να τιμωρήσει τους οπαδούς έπειτα απ’ όσα συνέβησαν κόντρα στη Χρόνινγκεν! 

Το ματς του Άγιαξ με τη Χρόνινγκεν διεκόπη στο 6ο λεπτό το απόγευμα της Κυριακής λόγω των δεκάδων καπνογόνων που επηρέασαν την ατμόσφαιρα και επέτρεψαν στον ρέφερι να μη συνεχίσει την αναμέτρηση.

Έπειτα απ’ αυτό, ο Αίαντας αποφάσισε ν’ αποζημιώσει τους περισσότερους από 1.000 φίλους της φιλοξενούμενης ομάδας επιστρέφοντας όλο το ποσό των εισιτηρίων, από τη στιγμή που το παιχνίδι θα συνεχιστεί το μεσημέρι της Τρίτης δίχως κόσμο.

Παράλληλα, αποφασίστηκε ενόψει της 12ης του μηνός και του μεγάλου klassieker με τη Φέγενορντ, να διεξαχθεί η τελευταία προπόνηση δίχως την παρουσία του κόσμου στις εγκαταστάσεις, ενώ για το ματς θα κρατηθούν κλειστές οι θύρες των οργανωμένων!

sport-fm.gr 

 

 

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

