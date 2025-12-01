Πολύ... μυστήριο με Ιωάννη Κωστή

Κάνει... θραύση ο Ιωάννης Κωστή με τη φανέλα του Λεβαδειακού. Την Κυριακή (30/11) μάλιστα σκόραρε κόντρα στον ΠΑΟΚ το πρώτο του φετινό γκολ σε 940 λεπτά συμμετοχής. Αποτελεί βασικό γρανάζι και υπερπολίτιμος στο πλάνο του Νίκου Παπαδόπουλου.

Έχει μπει στο ραντάρ μεγάλων ομάδων της Ελλάδας. Και είναι πολύ... μυστήριο που οι δικές μας δεν έδειξαν ενδιαφέρον για να αποσπάσουν την υπογραφή του. Δεν ξέρω αν προσπάθησε κάποια το περασμένο καλοκαίρι. Πάντως, δεν ακούστηκε κάτι τέτοιο. Και μου προκαλεί μεγάλη εντύπωση. Είναι στο πικ της καριέρας του και δείχνει έτοιμος για το μεγάλο βήμα.

Το συμβόλαιο του με την ομάδα της Βοιωτίας, το οποίο ανανέωσε πρόσφατα, ολοκληρώνεται το 2028. Αν συνεχίσει όμως σε αυτό το τέμπο, πολύ δύσκολα θα το εξαντλήσει.

Χ.Χ