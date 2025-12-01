ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

LIVE: Ακρίτας - ΑΕΚ 1-1

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

LIVE: Ακρίτας - ΑΕΚ 1-1

H εξέλιξη της αναμέτρησης στο «Στέλιος Κυριακίδης»

Με την ετικέτα του φαβορί μπαίνει στον αγωνιστικό χώρο η ΑΕΚ η οποία αναζητά τέταρτη σερί νίκη που θα την κρατήσει στο -3 από την κορυφή. Είναι στους 23 βαθμούς μετά από δώδεκα παιχνίδια.

Από την άλλη οι γηπεδούχοι, μετά την τεράστια ανάσα που πήραν απέναντι στην Ε.Ν. Ύψωνα, αναζητούν έναν μπαμ που θα τους δώσει ανάσα, ξεφεύγωντας και άλλο από την επικίνδυνη ζώνη, μετρώντας ως τώρα 12 βαθμούς.

Η εξέλιξη του αγώνα

60΄ - Κεφαλιά από τον Καμπρέρα, ο Περντρέου λέει όχι με υπερένταση στο επιθετικό της ΑΕΚ.

58΄ - Πάνω από τα δοκάρια το αριστερό βολέ του Χάιρο από τα αριστερά.

53΄ - Σέντρα από το Ναλί, ο Περντρέου με εκπληκτικό τρόπο σταμάτησε την κεφαλιά του Καμπρέρα. Ο Αργεντίνος φάνηκε να ήταν σε θέση οφσάιντ αλλά δεν υποδείχθηκε από τον βοηθό.

  • Ξεκίνησε το β΄ ημίχρονο
  • Μετά από εξάλεπτη καθυστέρηση, ολοκληρώνεται το β΄ μέρος.

45΄ - Ο Εκπολό σκοράρει από κοντά, μετά από φάση διαρκείας αλλά το γκολ ακυρώνεται μέσω VAR. Ο σκόρερ ήταν εκτεθειμένος στην αρχή της φάσης, πριν ο Περντρέου, κάνει λανθασμένη έξοδο.

35΄ - ΓΚΟΛ για την ΑΕΚ: Μελέ στην περιοχή του Ακρίτα και ο Ιβάνοβιτς με αριστερό βολέ, ισοφαρίζει για τους κιτρινοπράσινους.

33΄ - Ο Καμπλάν με αριστερό σουτ, αναγκάζει σε επέμβαση τον Αλομέροβιτς.

30΄ - Η πρώτη απειλή για την ΑΕΚ με σουτ από τον Ιβάνοβιτς.

4΄ - ΓΚΟΛ για τον Ακρίτα: Κόρνερ από τον Φερνάντες και ο Καπλάν με σουτ εντός περιοχής, ανοίγει το σκορ για τους γηπεδούχους.

  • Σέντρα στο «Στέλιος Κυριακίδης».

ΑΚΡΙΤΑΣ: Περντρέου, Θ. Ιωάννου, Ζάμπελιν, Μπάρι (71΄ Αθανασίου), Ρέινολντς, Καμπλάν, Φερνάντες, Άντονι, Κάστρο, Τάφερτσχοφερ (55΄ Ανάνγκ), Χατζηβασίλης.

ΑΕΚ: Αλομέροβιτς, Ιωάννου, Εκπολό, Ρομπέρζ (46΄ Σαμπορίτ), Ναλί, Πονς, Σουάρεθ, Χάιρο, Ιβάνοβιτς, Καμπρέρα, Αμίν (67΄ Μπάγιτς). 

ΣΚΟΡΕΡ: 4΄ Καπλάν / 35΄ Ιβάνοβιτς

ΚΙΤΡΙΝΕΣ: 36΄ Θ. Ιωάννου, 43΄ Κάστρο, 45+5΄ Μπάρι, 60΄ Ανάνγκ / 63΄ Π. Ιωάννου

ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Χατζηγεωργίου Παναγιώτης

Α' Βοηθός Διαιτητής: Γεωργίου Χαράλαμπος

Β' Βοηθός Διαιτητής: Μεταξάς Μιχάλης

4ος Διαιτητής: Αθανασίου Κυριάκος

VAR: Αντωνίου Μάριος

AVAR: Χαραλάμπους Γιώργος Π.

Παρατηρητής: Δημητρίου Βασίλης

Κατηγορίες

ΑΕΚΑΚΡΙΤΑΣ ΧΛΩΡΑΚΑΣΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Θα βάλει και από την... τσέπη ο Ακρίτας

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

LIVE: Ομόνοια - Ομόνοια Αρ. 3-1

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Ρ. Δημητριάδης: «Είδαμε τα λάθη μας και θα δουλέψουμε για να τα διορθώσουμε»

ΓΥΝΑΙΚΕΙΟ

|

Category image

Ακολούθησε μέρος του προγράμματος ο Ελίασον - Αγωνία για Μάνταλο

Ελλάδα

|

Category image

Η Γιουβέντους χάνει τον Βλάχοβιτς με σοβαρό τραυματισμό

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Επέστρεψε και σκόραρε στο 3΄ ο Κουλιμπαλί!

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Λαΐφης: «Στα τελευταία παιχνίδια παρουσιαστήκαμε κατώτεροι των δυνατοτήτων μας, η υπόσχεση που μπορώ να δώσω...»

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

LIVE: Ακρίτας - ΑΕΚ 1-1

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Πολύ... μυστήριο με Ιωάννη Κωστή

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Η Ρεάλ εδώ κι ένα μήνα έχει κερδίσει μόνο τον Ολυμπιακό!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Oι επιλογές του Ιδιάκεθ για... απόδραση από την Πάφο

ΑΕΚ

|

Category image

Εξέπληξε ο Μπεργκ - Η εντεκάδα με Ομόνοια Αραδίππου

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Κλείνει τις θύρες των οργανωμένων για το ντέρμπι με τη Φέγενορντ ο Άγιαξ!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Γκουαρντιόλα και Μάντσεστερ Σίτι επέστρεψαν για τον Καρέτσα

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Η Κομισιόν έλαβε τα σχέδια 19 κρατών για το SAFE - Τι προβλέπεται για τη συμμετοχή της Τουρκίας

Category image

Διαβαστε ακομη