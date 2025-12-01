LIVE: Ακρίτας - ΑΕΚ 1-1

Με την ετικέτα του φαβορί μπαίνει στον αγωνιστικό χώρο η ΑΕΚ η οποία αναζητά τέταρτη σερί νίκη που θα την κρατήσει στο -3 από την κορυφή. Είναι στους 23 βαθμούς μετά από δώδεκα παιχνίδια.

Από την άλλη οι γηπεδούχοι, μετά την τεράστια ανάσα που πήραν απέναντι στην Ε.Ν. Ύψωνα, αναζητούν έναν μπαμ που θα τους δώσει ανάσα, ξεφεύγωντας και άλλο από την επικίνδυνη ζώνη, μετρώντας ως τώρα 12 βαθμούς.

Η εξέλιξη του αγώνα

60΄ - Κεφαλιά από τον Καμπρέρα, ο Περντρέου λέει όχι με υπερένταση στο επιθετικό της ΑΕΚ.

58΄ - Πάνω από τα δοκάρια το αριστερό βολέ του Χάιρο από τα αριστερά.

53΄ - Σέντρα από το Ναλί, ο Περντρέου με εκπληκτικό τρόπο σταμάτησε την κεφαλιά του Καμπρέρα. Ο Αργεντίνος φάνηκε να ήταν σε θέση οφσάιντ αλλά δεν υποδείχθηκε από τον βοηθό.

Ξεκίνησε το β΄ ημίχρονο

Μετά από εξάλεπτη καθυστέρηση, ολοκληρώνεται το β΄ μέρος.

45΄ - Ο Εκπολό σκοράρει από κοντά, μετά από φάση διαρκείας αλλά το γκολ ακυρώνεται μέσω VAR. Ο σκόρερ ήταν εκτεθειμένος στην αρχή της φάσης, πριν ο Περντρέου, κάνει λανθασμένη έξοδο.

35΄ - ΓΚΟΛ για την ΑΕΚ: Μελέ στην περιοχή του Ακρίτα και ο Ιβάνοβιτς με αριστερό βολέ, ισοφαρίζει για τους κιτρινοπράσινους.

33΄ - Ο Καμπλάν με αριστερό σουτ, αναγκάζει σε επέμβαση τον Αλομέροβιτς.

30΄ - Η πρώτη απειλή για την ΑΕΚ με σουτ από τον Ιβάνοβιτς.

4΄ - ΓΚΟΛ για τον Ακρίτα: Κόρνερ από τον Φερνάντες και ο Καπλάν με σουτ εντός περιοχής, ανοίγει το σκορ για τους γηπεδούχους.

Σέντρα στο «Στέλιος Κυριακίδης».

ΑΚΡΙΤΑΣ: Περντρέου, Θ. Ιωάννου, Ζάμπελιν, Μπάρι (71΄ Αθανασίου), Ρέινολντς, Καμπλάν, Φερνάντες, Άντονι, Κάστρο, Τάφερτσχοφερ (55΄ Ανάνγκ), Χατζηβασίλης.

ΑΕΚ: Αλομέροβιτς, Ιωάννου, Εκπολό, Ρομπέρζ (46΄ Σαμπορίτ), Ναλί, Πονς, Σουάρεθ, Χάιρο, Ιβάνοβιτς, Καμπρέρα, Αμίν (67΄ Μπάγιτς).

ΣΚΟΡΕΡ: 4΄ Καπλάν / 35΄ Ιβάνοβιτς

ΚΙΤΡΙΝΕΣ: 36΄ Θ. Ιωάννου, 43΄ Κάστρο, 45+5΄ Μπάρι, 60΄ Ανάνγκ / 63΄ Π. Ιωάννου

ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Χατζηγεωργίου Παναγιώτης

Α' Βοηθός Διαιτητής: Γεωργίου Χαράλαμπος

Β' Βοηθός Διαιτητής: Μεταξάς Μιχάλης

4ος Διαιτητής: Αθανασίου Κυριάκος

VAR: Αντωνίου Μάριος

AVAR: Χαραλάμπους Γιώργος Π.

Παρατηρητής: Δημητρίου Βασίλης