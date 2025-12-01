Εξέπληξε ο Μπεργκ - Η εντεκάδα με Ομόνοια Αραδίππου

ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Δείτε την εντεκάδα της Ομόνοιας για το παιχνίδι με την Ομόνοια Αρ. στο πλαίσιο της 12ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος

Φαμπιάνο, Ντιουνκού, Κουλιμπαλί, Παναγιώτου, Χαμάς, Άιτινγκ, Εβάντρο, Γιόβετιτς, Ανδρέου, Χατζηγιοβάνης Νεοφύτου 

Στον πάγκο: Ουζόχο, Κυριακίδης, Κίτσος, Σεμέδο, Μασούρας, Σίμιτς, Κούσουλος, Μουσιαλόφσκι, Εράκοβιτς, Π. Ανδρέου, Κων/νίδης. 

Σε σχέση με το παιχνίδι απέναντι στη Ντιναμό Κιέβου, στην εντεκάδα παρέμειναν τρεις παίκτες. Ο Εβάντρο, ο Νεοφύτου και ο Ανδρέου. 

