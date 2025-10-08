ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Σούνιτς για την Κύπρο: «Ήταν ισάξιοι με τους αντιπάλους τους»

Τα όσα δήλωσε ο άσος της Πάφου.

Ένας γνώριμος μας θα τεθεί απέναντι στην Εθνική Κύπρου στον αυριανό αγώνα με τη Βοσνία Ερζεγοβίνη στην «ΑΕΚ Αρένα» (21:45), για τα προκριματικά του Μουντιάλ. Ο λόγος για τον Ιβάν Σούνιτς, ο οποίος ανέφερε τα ακόλουθα στη συνέντευηξη Τύπου:

«Μας περιμένει ένα δύσκολο παιχνίδι. Είδαμε στη Ζένιτσα, απέναντι στην Κύπρο, ότι δεν ήταν εύκολο, και γνωρίζαμε τι να περιμένουμε από αυτό το είδος αγώνα. Παρακολουθήσαμε και τα δύο τελευταία τους παιχνίδια, στα οποία έπαιξαν πολύ καλά — ήταν ισάξιοι με τους αντιπάλους τους μέχρι το τέλος. Ενάντια στη Ρουμανία, επέστρεψαν μετά από μειονέκτημα, δείχνοντας δυναμικό χαρακτήρα. Θα είναι ένα δύσκολο ματς· είναι ενθουσιασμένοι, ειδικά όταν παίζουν στην έδρα τους. Ωστόσο, είμαστε έτοιμοι.»

 

