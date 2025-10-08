ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Έκανε φύλλο και φτερό το ρόστερ ο Φαγκουέριο

ΝΙΚΟΣ ΜΟΥΛΑΖΙΜΗΣ

Δημοσιευτηκε:

Έκανε φύλλο και φτερό το ρόστερ ο Φαγκουέριο

Πολύ μελέτη από τον νέο προπονητή.

Δεν αφήνει τίποτα στην τύχη. Ψάχνει και μαθαίνει τα πάντα για την ομάδα και τους ποδοσφαιριστές ο Κάρλος Φαγκουέριο.

Τα είδε όλα

Ο Πορτογάλος προπονητής είδε και μελέτησε όλα τα παιχνίδια και έχει διαμορφώσει την δική του άποψη για το ρόστερ που έχει στην διάθεση του.

Το τελευταίο με τον Ολυμπιακό το είδε δια ζώσης ενώ τα υπόλοιπα πέντε παιχνίδια τα έκανε φύλλο και φτερό μέσα από τα DVD που ζήτησε και πήρε.

 

Πολλές σημειώσεις 

 

Μέσα από αυτά που είδε και μελέτησε ο Κάρλος Φαγκουέριο πήρε πολλές σημειώσεις. Γέμισε το «πλοκάκι» του με πολλά θέματα που είδε και θέλει να διορθώσει στην ομάδα. Σίγουρα τα αρνητικά που είδε ο Φαγκουέριο ήταν πολύ περισσότερα από τα θετικά. Και τούτο δεν χρειάζεται μεγάλη ανάλυση αφού με τον Κάναντι η ομάδα δεν είχε ούτε αρχή ούτε τέλος. Αυτό το δείχνουν ξεκάθαρα και οι επιδόσεις της. Η Ένωση στις πρώτες έξι αγωνιστικές έχει τραγικό απολογισμό με μόλις ένα βαθμό, ένα γκολ υπέρ και 11 κατά και στην τελευταία θέση.

Μία καλύτερη Ένωση

Ο Πορτογάλος προπονητής μαζί με τον βοηθό του Πέδρο Μαρτίνς έπεσαν με τα μούτρα στην δουλειά για να διορθώσουν τα πράγματα και να παρουσιάσει μια καλύτερη Ένωση με την επανέναρξη του πρωταθλήματος.

Ξεκάθαρα πλέον ο Φαγκουέριο έχει άποψη για το ρόστερ και την ομάδα και παρά την δύσκολη βαθμολογική θέση που βρίσκεται η ομάδα δηλώνει αισιόδοξος ότι θα κρατήσει την Ένωση στην πρώτη κατηγορία.

 

Κατηγορίες

ΕΝΩΣΗ ΝΕΩΝ ΠΑΡΑΛΙΜΝIΟΥ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Φιλικό στο «Αντώνης Παπαδόπουλος» για Ανόρθωση και Σπάρτακο Κιτίου

ΑΝΟΡΘΩΣΗ

|

Category image

Αρνήθηκε να δώσει το γήπεδό της για προπόνηση στη Χάποελ Ιερουσαλήμ η Μπαρτσελόνα

EUROLEAGUE

|

Category image

Τιμωρήθηκε με 12 μήνες εκτός ποδοσφαίρου πρώην παίκτης του ΟΦΗ!

Ελλάδα

|

Category image

Ο Τόμας Σοκολόφσκι στο πλευρό ξανά του Μπεργκ

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Θετικό δείγμα του Ίγκορ Ανγκελόφσκι στο ντεμπούτο του

ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΧΝΑΣ

|

Category image

Έκανε φύλλο και φτερό το ρόστερ ο Φαγκουέριο

ΕΝΩΣΗ ΝΕΩΝ ΠΑΡΑΛΙΜΝIΟΥ

|

Category image

Μιλώντας για 3/3 με την επάνοδο

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

O Άρης ενημερώνει για τα εισιτήρια του Φεστιβάλ

ΑΡΗΣ

|

Category image

Η Πόρτο θα καταθέσει καταγγελία κατά του Παυλίδη για φερόμενη βίαιη επίθεση στον Βέιγκα στο ντέρμπι με την Μπενφίκα

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Γκουαρντιόλα: «Ο Χάαλαντ δεν είναι ηλίθιος και θα τηρήσει το συμβόλαιο του»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Αποκλεισμός 18 μηνών στον ΜακΓκρέγκορ

ΑΛΛΑ ΣΠΟΡ

|

Category image

Θέλουν ακόμη χρόνο για την επιστροφή

ΑΕΚ

|

Category image

Φουρνιέ: «Θέλω να κλείσω την καριέρα μου στον Ολυμπιακό»

EUROLEAGUE

|

Category image

Σε πορεία επιστροφής ο Μαρτίνες

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Συνεχίζει με Φαζ Καν η Ελένα Κουλιτσένκο...

ΣΤΙΒΟΣ

|

Category image

Διαβαστε ακομη