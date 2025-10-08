Έκανε φύλλο και φτερό το ρόστερ ο Φαγκουέριο

Δεν αφήνει τίποτα στην τύχη. Ψάχνει και μαθαίνει τα πάντα για την ομάδα και τους ποδοσφαιριστές ο Κάρλος Φαγκουέριο.

Τα είδε όλα

Ο Πορτογάλος προπονητής είδε και μελέτησε όλα τα παιχνίδια και έχει διαμορφώσει την δική του άποψη για το ρόστερ που έχει στην διάθεση του.

Το τελευταίο με τον Ολυμπιακό το είδε δια ζώσης ενώ τα υπόλοιπα πέντε παιχνίδια τα έκανε φύλλο και φτερό μέσα από τα DVD που ζήτησε και πήρε.

Πολλές σημειώσεις

Μέσα από αυτά που είδε και μελέτησε ο Κάρλος Φαγκουέριο πήρε πολλές σημειώσεις. Γέμισε το «πλοκάκι» του με πολλά θέματα που είδε και θέλει να διορθώσει στην ομάδα. Σίγουρα τα αρνητικά που είδε ο Φαγκουέριο ήταν πολύ περισσότερα από τα θετικά. Και τούτο δεν χρειάζεται μεγάλη ανάλυση αφού με τον Κάναντι η ομάδα δεν είχε ούτε αρχή ούτε τέλος. Αυτό το δείχνουν ξεκάθαρα και οι επιδόσεις της. Η Ένωση στις πρώτες έξι αγωνιστικές έχει τραγικό απολογισμό με μόλις ένα βαθμό, ένα γκολ υπέρ και 11 κατά και στην τελευταία θέση.

Μία καλύτερη Ένωση

Ο Πορτογάλος προπονητής μαζί με τον βοηθό του Πέδρο Μαρτίνς έπεσαν με τα μούτρα στην δουλειά για να διορθώσουν τα πράγματα και να παρουσιάσει μια καλύτερη Ένωση με την επανέναρξη του πρωταθλήματος.

Ξεκάθαρα πλέον ο Φαγκουέριο έχει άποψη για το ρόστερ και την ομάδα και παρά την δύσκολη βαθμολογική θέση που βρίσκεται η ομάδα δηλώνει αισιόδοξος ότι θα κρατήσει την Ένωση στην πρώτη κατηγορία.