Έντονο ενδιαφέρον από MLS για τον Ριτσάρλισον

Έντονο ενδιαφέρον από ΗΠΑ για τον Ριτσάρλισον!

Σύμφωνα με τον Φαρμπίτσιο Ρομάνο, η Ορλάντο Σίτι του MLS εξετάζει πολύ σοβαρά το ενδεχόμενο απόκτησης του Βραζιλιάνου επιθετικού το ερχόμενο καλοκαίρι, έχοντας μάλιστα ετοιμάσει... αποστολή για το Λονδίνο, όπου θα του παρουσιάσουν από κοντά την πρότασή τους.

Ο Ριτσάρλισον έχει συμβόλαιο με την Τότεναμ και για την επόμενη σεζόν, ενώ είναι αμφίβολο το αν θα επιθυμήσει να αποχωρήσει νωρίτερα, δεδομένου ότι βρίσκεται στα βασικά πλάνα του Τόμας Φρανκ.

Πηγή: sport-fm.gr