Σεμέδο… και ακόμα ένα βήμα προς το όνειρο για το Πράσινο Ακρωτήρι!

Ο άσος της Ομόνοιας συνεχίζει τις... ψηλές πτήσεις!

Η εθνική ομάδα του Πράσινου Ακρωτηρίου βρίσκεται μία ανάσα από το να γράψει ιστορία και να εξασφαλίσει, για πρώτη φορά, την παρουσία της σε τελική φάση Μουντιάλ.

Σε σημερινό αγώνα, στο πλαίσιο της 9ης αγωνιστικής, εξήλθε ισοπαλία 3-3 με τη Λιβύη, με τον Σεμέδο της Ομόνοιας να έχει καθοριστικό ρόλο: μπήκε ως αλλαγή στο 77ο λεπτό και πέντε λεπτά αργότερα σκόραρε το γκολ της ισοφάρισης!

Αντίθετα, ο Γκάρι Ροντρίγκες του Απόλλωνα δεν αγωνίστηκε.

Με 20 βαθμούς και την πρώτη θέση στον όμιλο, το Πράσινο Ακρωτήρι έχει τον πρώτο λόγο για πρόκριση στην κρίσιμη αναμέτρηση της 13ης Οκτωβρίου απέναντι στην Εσουατίνι. Αν πάρει το τρίποντο, «σφραγίζει» το εισιτήριο, ανεξαρτήτως του τι θα κάνει το Καμερούν, που ακολουθεί στους 18 βαθμούς. Μία νίκη απέχει από το να ζήσει το όνειρο!

Διαβαστε ακομη