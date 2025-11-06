ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Έκαναν αυτό που τους είπε να μην κάνουν ο Μαρσελίνιο

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Έκαναν αυτό που τους είπε να μην κάνουν ο Μαρσελίνιο

Ο προπονητής της Βιγιαρεάλ ήταν σκασμένος μετά το τέλος του αγώνα με τη Πάφο και την ήττα με 1-0

Κι αυτό διότι, είδε τους παίκτες του να μην μπορούν να βρουν τις λύσεις απέναντι σ΄έναν πολύ καλό αντίπαλο. 

Ο Μαρσελίνιο στο πλαίσιο των δηλώσεων του πριν το παιχνίδι, ούτε λίγο, ούτε πολύ είπε πως ο αντίπαλος δεν είναι μία ομάδα που πρέπει να υποτιμηθεί. «Θα είναι μεγάλο λάθος αν θεωρήσουμε πως θα κερδίσουμε έτσι απλά», είπε χαρακτηριστικά.

Το «κίτρινο υποβρύχιο» όμως μπλόκαρε, το μπλόκαρε η Πάφος και η ήττα ήταν μονόδρομος. Σε κάποια σημεία του αγώνα, ειδικά στο πρώτο μέρος οι Ισπανοί θεωρούσαν πως όντως θα το πάρουν έτσι απλά το παιχνίδι. Έλα μου όμως που δεν... 

Μετά το γκολ του Λουκάσεν, η Πάφος διαχειρίστηκε άριστα το ματς και έφτασε σε μία πέρα για πέρα δίκαιη νίκη. 

Ψ.

Κατηγορίες

ΠΑΦΟΣ FCΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Συμφώνησε με Περέα η Ανόρθωση!

ΑΝΟΡΘΩΣΗ

|

Category image

Πείτε τους για αντίδραση!

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Απίστευτο επίτευγμα για τη Κύπρο μετά το Πάφος - Βιγιαρεάλ!

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Κοντά σε ανανέωση με Καρσέδο η Πάφος!

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Stoiximan: Super Ενισχυμένες Αποδόσεις στους ευρωπαϊκούς αγώνες κυπριακών & ελληνικών ομάδων

ΚΥΠΡΟΣ

|

Category image

Σούπερ και σκόρερ

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Άπιαστο ρεκόρ Χάαλαντ!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Φλικ: «Θέλουμε να παίζουμε με το πραγματικό DNA της Μπαρτσελόνα»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Έκαναν αυτό που τους είπε να μην κάνουν ο Μαρσελίνιο

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Μετά τη Σίτι, ο Λουκάσεν!

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Όχι εδώ!

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Πολλά μπορεί να αλλάξουν, όχι όμως αυτό...

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Ο Αχυρώνας «έσωσε» τη Δόξα και το ματς θα γίνει ξανά!

ΜΙΚΡΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

|

Category image

Europa League: Ενδιαφέρουσες μάχες για την 4η αγωνιστική

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Φωτιά σε λεωφορείο με οπαδούς της Μπαρτσελόνα στην Μπριζ από πυρσούς

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Διαβαστε ακομη