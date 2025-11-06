Έκαναν αυτό που τους είπε να μην κάνουν ο Μαρσελίνιο

Κι αυτό διότι, είδε τους παίκτες του να μην μπορούν να βρουν τις λύσεις απέναντι σ΄έναν πολύ καλό αντίπαλο.

Ο Μαρσελίνιο στο πλαίσιο των δηλώσεων του πριν το παιχνίδι, ούτε λίγο, ούτε πολύ είπε πως ο αντίπαλος δεν είναι μία ομάδα που πρέπει να υποτιμηθεί. «Θα είναι μεγάλο λάθος αν θεωρήσουμε πως θα κερδίσουμε έτσι απλά», είπε χαρακτηριστικά.

Το «κίτρινο υποβρύχιο» όμως μπλόκαρε, το μπλόκαρε η Πάφος και η ήττα ήταν μονόδρομος. Σε κάποια σημεία του αγώνα, ειδικά στο πρώτο μέρος οι Ισπανοί θεωρούσαν πως όντως θα το πάρουν έτσι απλά το παιχνίδι. Έλα μου όμως που δεν...

Μετά το γκολ του Λουκάσεν, η Πάφος διαχειρίστηκε άριστα το ματς και έφτασε σε μία πέρα για πέρα δίκαιη νίκη.

