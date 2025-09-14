Για χίλιους λόγους... νίκη με ΑΠΟΕΛ

Συναγερμός στο Παραλίμνι για τον αποψινό αγώνα με τον ΑΠΟΕΛ στο Τάσος Μάρκου. Είναι το πρώτο εντός και οι Παραλιμνίτες ετοιμάζονται να δώσουν δυναμικά το παρών τους για να σπρώξουν την ομάδα τους για θετικό αποτέλεσμα. Η αποστολή της Ένωσης δεν είναι εύκολη. Όμως για το πρώτο εντός στο βυσσινί στρατόπεδο υπάρχει πίστη και αισιοδοξία για καλή εμφάνιση και διεκδίκηση της νίκης.

Για χίλιους λόγους η Ένωση θέλει και καλή εμφάνιση αλλά και νίκη κόντρα στον ΑΠΟΕΛ. Πρώτα θέλει να σβήσει την κακή εμφάνιση την ήττα και την μουρμούρα από τον Ακρίτα. Έπειτα θέλει καλή εμφάνιση πάνω σε ένα μεγάλο αντίπαλο. Είναι το πρώτο εντός έδρας παιχνίδι και θέλει να ξεκινήσει με το δεξί. Θέλει επίσης να δώσει χαρά στον κόσμο της με νίκη πάνω σε ένα μεγάλο αντίπαλο.

Ιδιαίτερο για Κάναντι

Είναι και ο προπονητής Νταμίρ Κάναντι που μετά την τιμωρία και την μουρμούρα προς το πρόσωπο του επιστρέφει στον πάγκο. Είναι ιδιαίτερο το ματς για τον Αυστριακό τεχνικό που θέλει να κερδίσει τον ΑΠΟΕΛ για να ξεχαστεί και η τιμωρία του.

Το πρώτο για τους νέους

Ιδιαίτερο το ματς είναι και για τα πολλά νέα αποκτήματα που κινήθηκαν στην μετριότητα στην ήττα από τον Ακρίτα. Ήρθαν πολλοί νέοι ποδοσφαιριστές που επέλεξε ο Κάναντι οι οποίοι θα παίξουν για πρώτη φορά στο Τάσος Μάρκου επίσημο ματς και θέλουν να δείξουν πράγματα.

Και την παράδοση

Είναι η αρνητική παράδοση την οποία η Ένωση θέλει να σπάσει. Η προηγούμενη φορά που η Ένωση κέρδισε τον ΑΠΟΕΛ μέσα στο Τάσος Μάρκου ήταν πριν 15 χρόνια με 1-0 με προπονητή τότε τον Γιανέφσκι και σκόρερ τον Ταρούμπα.

Με αλλαγές

Με τον Ακρίτα εκτός από την ήττα η ομάδα ήταν κακή και ο Νταμίρ Κάναντι θα προχωρήσει σε διορθωτικές κινήσεις. Ο Αυστριακός τεχνικός θα παρατάξει την ομάδα του με αλλαγές κυρίως στην μεσοεπιθετική του γραμμή. Ανακάτεψε πολύ την τράπουλα στις προπονήσεις και υπάρχουν ερωτηματικά.

Ο Κούστερ

Ο Μουσελιάνι που φτάνει τραυματίας με τον Ακρίτα επιστρέφει στην κορυφή της επίθεσης και θα είναι ένα από νέα πρόσωπα στην ενδεκάδα. Παίζεται η θέση του τερματοφύλακα την οποία διεκδικούν οι Παναγιώτου και Κούστερ. Θέση στην ενδεκάδα διεκδικούν οι Μπαλούα, Έλλα, Λάτσα, Οκέκε, Σέσκο.