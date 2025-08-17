ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Η τελική 12άδας της Γαλλίας για το Ευρωμπάσκετ 2025

Η τελική 12άδας της Γαλλίας για το Ευρωμπάσκετ 2025

Η εθνική ομάδα της Γαλλίας και ο Φρεντερίκ Φοτού ανακοίνωσαν την τελική αποστολή των «τρικολόρ» για το Ευρωμπάσκετ 2025.

Τη δωδεκάδα με την οποία θα παραταχθεί στο Ευρωμπάσκετ 2025 ανακοίνωσε το μεσημέρι της Κυριακής (17/08) η Εθνική ομάδα της Γαλλίας!

Ο ομοσπονδιακός τεχνικός των «τρικολόρ», Φρεντερίκ Φοτού, προχώρησε στα τελευταία δύο «κοψίματα» της ομάδας, αφήνοντας εκτός τον τραυματία, Βενσάν Πουαριέ, αλλά και τον Ναντίρ Ιφί της Μονακό.

Έτσι λοιπόν, οι Γάλλοι γνωστοποίησαν την τελική αποστολή τους για τη μεγάλη ευρωπαϊκή γιορτή του μπάσκετ. Θυμίζουμε πως με αυτούς τους 12 παίκτες θα αντιμετωπίσουν την Εθνική μας ομάδα στην πρόβα τζενεράλε στις 22 του μήνα στο ΟΑΚΑ.

Οι «τρικολόρ» βρίσκονται στον 4ο όμιλο που θα διεξαχθεί στο Κατοβίτσε, εκεί όπου συμμετέχουν ακόμα η Πολωνία, η Ισλανδία, η Σλοβενία, το Βέλγιο και το Ισραήλ.

 

Αναλυτικά η αποστολή: Αϊζάια Κορντινιέ, Μπιλάλ Κουλιμπαλί, Σιλβέν Φρανσίσκο, Τζέιλεν Χόαρντ, Μαχαμαντού Ζαϊτέ, Τιμοτέ Λουβαβού-Καμπαρό, Τεό Μαλεντόν, Έλι Οκόμπο, Ζακαρί Ρισασέ, Αλεξάντρ Σαρ, Μάθιου Στραζέλ, Γκέρσον Γιαμπουσέλε.

 

sportfm.gr

 

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

Διαβαστε ακομη