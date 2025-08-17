Άρης: Ολοκληρωμένο το deal με Ακάμπα – Καμία ανησυχία

Καμία βάση δεν έχουν οι φήμες περί «ναυαγίου» στη μεταγραφή του Κόλινς Φι Ακάμπα στον Άρη. Ο ταλαντούχος ποδοσφαιριστής έχει υπογράψει ήδη τετραετές συμβόλαιο, με οψιόν για ακόμη έναν χρόνο, ενώ η ακαδημία του έχει εξασφαλίσει κανονικά την πλήρη αποζημίωσή της.

Οι δύο πλευρές έχουν ρυθμίσει όλες τις βασικές λεπτομέρειες, ενώ η ομάδα της Λεμεσού βρίσκεται σε διαδικασία για έκδοση βίζας στον ποδοσφαιριστή, ώστε να ταξιδέψει στην Κύπρο.