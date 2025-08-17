Ξεσπά ο Θεοχάρους: «Λίγη περισσότερη σοβαρότητα, κύριοι»

Έντονη αντίδραση από τον διευθυντή της Πάφος FC, Χάρη Θεοχάρους, με ανάρτησή του στα social media να αφήνει σαφείς αιχμές για τη γενικότερη στάση στο κυπριακό ποδόσφαιρο.

Ο Θεοχάρους κάλεσε σε μεγαλύτερη υπευθυνότητα και σοβαρότητα όσους εμπλέκονται στον χώρο, αναφερόμενος ιδιαίτερα σε περιπτώσεις που δημοσιοποιούνται ανακρίβειες χωρίς να υπάρχει συνέπεια.

Αναλυτικά:

Μια γενική σκέψη για τον κόσμο του ποδοσφαίρου

Ο κόσμος του ποδοσφαίρου αποτελείται από πολλούς παράγοντες: προπονητές, ποδοσφαιριστές, υπαλλήλους ομάδων, διοικητικούς παράγοντες, δημοσιογράφους και άλλους.

Όταν κάποιος από αυτούς κάνει λάθος, συνήθως απολογείται ή του ασκείται κριτική, ακόμα και σκληρή επίθεση. Όταν όμως κάποιος «ξεφουρνίσει» μια μπαρούφα, τι γίνεται; Απλώς περιμένουμε την επόμενη είδηση να σκεπάσει τη μ……, που τελικά δεν είχε ίχνος αλήθειας;

Κι όλα αυτά περνάνε σαν να μη συνέβη τίποτα… Λίγη περισσότερη σοβαρότητα, κύριοι.