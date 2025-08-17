ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Ξεσπά ο Θεοχάρους: «Λίγη περισσότερη σοβαρότητα, κύριοι»

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Ξεσπά ο Θεοχάρους: «Λίγη περισσότερη σοβαρότητα, κύριοι»

Έντονη αντίδραση από τον διευθυντή της Πάφος FC, Χάρη Θεοχάρους, με ανάρτησή του στα social media να αφήνει σαφείς αιχμές για τη γενικότερη στάση στο κυπριακό ποδόσφαιρο.

Ο Θεοχάρους κάλεσε σε μεγαλύτερη υπευθυνότητα και σοβαρότητα όσους εμπλέκονται στον χώρο, αναφερόμενος ιδιαίτερα σε περιπτώσεις που δημοσιοποιούνται ανακρίβειες χωρίς να υπάρχει συνέπεια.

Αναλυτικά:

Μια γενική σκέψη για τον κόσμο του ποδοσφαίρου

Ο κόσμος του ποδοσφαίρου αποτελείται από πολλούς παράγοντες: προπονητές, ποδοσφαιριστές, υπαλλήλους ομάδων, διοικητικούς παράγοντες, δημοσιογράφους και άλλους.

Όταν κάποιος από αυτούς κάνει λάθος, συνήθως απολογείται ή του ασκείται κριτική, ακόμα και σκληρή επίθεση. Όταν όμως κάποιος «ξεφουρνίσει» μια μπαρούφα, τι γίνεται; Απλώς περιμένουμε την επόμενη είδηση να σκεπάσει τη μ……, που τελικά δεν είχε ίχνος αλήθειας;

Κι όλα αυτά περνάνε σαν να μη συνέβη τίποτα… Λίγη περισσότερη σοβαρότητα, κύριοι.

Κατηγορίες

ΠΑΦΟΣ FC

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Να είναι ιστορική και όχι εφιαλτική

Απόψεις

|

Category image

Βγήκαν δυο νικητές για τα 28,8 εκατ. του Τζόκερ

ΑΛΛΑ ΣΠΟΡ

|

Category image

Έχει πολλές επιλογές στην επίθεση...

ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΧΝΑΣ

|

Category image

Πάφος FC: Η ορχήστρα και ο μαέστρος της…

Απόψεις

|

Category image

Βγήκε το φιρμάνι για τον Καλάμπρια

Ελλάδα

|

Category image

Η Ένωση κέρδισε (φιλικά) με ανατροπή τον ΑΠΟΕΛ

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Mε εκτελεστή τον Καλαφιόρι η Άρσεναλ ξέφυγε από το Ολντ Τράφορντ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

BINTEO: Τα στιγμιότυπα της φιλικής νίκης της ΑΕΛ επί του Εθνικού

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: O Nτράζιτς που... «φεύγει», σκοράρε με προβολή!

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Τριάρα για τη Βόλφσμπεργκερ και αποβολές πριν από την Ομόνοια

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Βρίσκεται ξανά εκτός αποστολής ο Κουέστα κι... αποθεώθηκε από τον κόσμο

Ελλάδα

|

Category image

Λήξη συναγερμού για Λούκα Ντόντσιτς

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Σούπερ οικονομικό deal για τη μετακίνηση του Ζαλέβσκι από την Αταλάντα στην Ίντερ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Τι έκαναν οι πέντε ιστιοπλόοι στο Μάρσταντ της Σουηδίας

ΑΛΛΑ ΣΠΟΡ

|

Category image

Ο Νανού στο γήπεδο για... τσεκάρισμα πριν την ανακοίνωση και ο «φευγάτος» Ντράζιτς στην 11άδα

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Διαβαστε ακομη