Γκουαρντιόλα: «Μία νίκη δεν σημαίνει ότι η Σίτι επέστρεψε»

Οι αρκετές χιλιάδες οπαδοί της Μάντσεστερ Σίτι που ταξίδεψαν χθες (16/8) στο «Μολινό» το Σάββατο τραγούδησαν «Η Σίτι επέστρεψε» καθώς οι παίκτες του Πεπ Γκουαρντιόλα ξεκίνησαν τη σεζόν τους με μια συντριπτική νίκη με 4-0 επί της Γουλβς στην Premier League.

 Αλλά ο Πεπ  Γκουαρδιόλα, του οποίου η κάποτε πανίσχυρη ομάδα κατέκτησε τέσσερις συνεχόμενους τίτλους πρωταθλήματος πριν από την τρίτη θέση της περασμένης σεζόν, ζήτησε υπομονή, λέγοντας ότι μία νίκη δεν σήμαινε πολλά:

 «Το ξεκίνημα είναι ένα καλό αποτέλεσμα, αλλά όχι περισσότερο από την περασμένη σεζόν. Την περασμένη σεζόν ξεκινήσαμε εναντίον της Τσέλσι, με νίκη (2-0), και δείτε τι συνέβη αργότερα», δήλωσε ο Γκουαρντιόλα στο Sky Sports.

 

 «Και την περασμένη σεζόν, ξεκινήσαμε με πείνα και ενέργεια», πρόσθεσε. «Βλέπουμε μόνο το πρώτο παιχνίδι. Τόσους, πολλούς βαθμούς πρέπει να κερδίσουμε ακόμα». 

 

 Η ανανεωμένη Σίτι παίζει την πρώτη της σεζόν σε 10 σεζόν χωρίς τον μέσο Κέβιν ντε Μπρόινε, ενώ ο Ρόδρι μένει εκτός λόγω τραυματισμού, ο Τζακ Γκρίλις έφυγε την περασμένη εβδομάδα για την Έβερτον με δανεισμό και ο τερματοφύλακας Έντερσον, ο οποίος φημολογείται ότι μετακομίζει στην Τουρκία, έχασε τον αγώνα του Σαββάτου λόγω ασθένειας, όπως ανέφερε ο σύλλογος.

 Ο Πεπ Γκουαρντιόλα ήταν ενθουσιασμένος με τις καλοκαιρινές του μεταγραφές, καθώς οι Τιτζάνι Ράιντερς και Ραγιάν Τσερκί σκόραραν και ο τερματοφύλακας Τζέιμς Τράφορντ ήταν σταθερός στην εστία:

 «Ο Τιτζάνι είναι ένας εξαιρετικός παίκτης, ένας από τους καλύτερους παίκτες της Serie A. Έχει απίστευτο ρυθμό . Οι νέοι παίκτες έχουν έρθει και έχουμε μια μεγαλύτερη ομάδα, οπότε θα πρέπει να δούμε τι θα συμβεί. Θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε την ομάδα γιατί θα είναι δύσκολο να διατηρήσουμε την ατμόσφαιρα της ομάδας», είπε ο Γκουαρντιόλα και συμπλήρωσε:

 

 «Μου αρέσει μια ομάδα με μεγάλο βάθος για να αγωνίζεται σε όλες τις διοργανώσεις, αλλά δεν θέλω να αφήνω τους παίκτες σπίτι. Δεν είναι υγιές. Δεν μπορείς να δημιουργήσεις καλή ατμόσφαιρα ή ατμόσφαιρα για να αγωνιστείς. Ο σύλλογος το γνωρίζει από την περασμένη σεζόν, αλλά η κατάσταση είναι αυτή που έχει. Πρέπει να μειώσουμε την ομάδα γιατί θα είναι δύσκολο να διατηρήσουμε την ατμόσφαιρα της ομάδας».

 

AΠΕ-ΜΠΕ

ΔΙΕΘΝΗ

