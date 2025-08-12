ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Αφρικανική... αντεπίθεση

ΝΙΚΟΣ ΜΟΥΛΑΖΙΜΗΣ

Δυναμώνει με Αφρικανικά φτερά και Αφρικανική κορυφή. Φούλαρε με επιθετική Αφρικανική ενίσχυση. Και Μπαλούα και Έλλα και ακόμη ένας στράικερ Αφρικανικής καταγωγής. Οι Μπαλούα και Έλλα βγήκαν προς τα έξω τα ονόματα τους και από μέρα σε μέρα θα βγει και του Αφρικανού στράικερ.

 Πρόκειται για τρεις επιθετικούς οι οποίοι έρχονται στην Ένωση με πολλές υποσχέσεις και φιλοδοξίες για να κάνουν την μεγάλη διαφθορά.

Σήμερα ο Μπαλούα

Ξεπεράστηκαν τα προβλήματα με την βίζα και ο Έντουιν Μπαλούα αναμένεται σήμερα στην Κύπρο. Ο 23άχρονος Τανζανός εξτρέμ θα περάσει από ιατρικές εξετάσεις και θα ανακοινωθεί.

Πέμπτη ο Έλλα

Ο Αντρέ Τζιόρτι Έλλα αναμένεται στην Κύπρο την Πέμπτη. Ο 20άχρονος Γκαμπονέζος εξτρέμ έπαιζε στο Αλβανικό πρωτάθλημα στην Dinamo City. Είναι διεθνής με την U23 της Γκαμπόν.

Με Αγία Νάπα και ΑΠΟΕΛ

Αυτή την εβδομάδα θα γίνουν δύο φιλικά με τα οποία θα ολοκληρωθεί η προετοιμασία. Την Τέταρτη η Ένωση θα παίξει με την Αγία Νάπα και την Κυριακή το τελευταίο τεστ με τον ΑΠΟΕΛ.

