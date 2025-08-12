Προκύπτει αλλαγή για Ανόρθωση και Ολυμπιακό

Όπως ενημέρωσε η Ανόρθωση, υπάρχει αλλαγή στην ώρα έναρξης του αυριανού φιλικού αγώνα με αντίπαλο τον Ολυμπιακός. Αυτός τελικά θα διεξαχθεί στο προπονητικό κέντρο «Αντώνης Καράς» στις 17:45.

H ενημέρωση:

Αλλαγή ώρας στον φιλικό αγώνα με τον Ολυμπιακό Λευκωσίας

Ο φιλικός αγώνας της ομάδας μας με τον Ολυμπιακό Λευκωσίας θα διεξαχθεί την Τετάρτη 13 Αυγούστου, στις 17:45, στο προπονητικό κέντρο «Αντώνης Καράς». Η αλλαγή αυτή κρίθηκε αναγκαία, καθώς μετά το Πρώτο Τουρνουά Προσφυγιάς θα πραγματοποιηθούν οι απαραίτητες εργασίες συντήρησης στο «Αντώνης Παπαδόπουλος».

Η αναμέτρηση θα διεξαχθεί κεκλεισμένων των θυρών.

Υπενθυμίζεται πως ακολουθούν άλλοι δύο φιλικοί αγώνες για την ομάδα μας, το Σάββατο 16 Αυγούστου:

• 08:00: Ανόρθωση – Σπάρτακος Κιτίου (προπονητικό κέντρο «Αντώνης Καράς»)

• 19:00: Ανόρθωση – Ακρίτας Χλώρακας ("Αντώνης Παπαδόπουλος", θα υπάρξει νεότερη ενημέρωση για τα εισιτήρια).