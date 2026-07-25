Μεγάλη μάχη και πέμπτη θέση για την Κύπρο στο Ομαδικό

Του Ηλία Πράτσου – Απεσταλμένος ΚΟΕ

Με εξαιρετική εμφάνιση και αφήνοντας υποσχέσεις για ακόμη μεγαλύτερες διακρίσεις στη συνέχεια των Αγώνων, η κυπριακή ομάδα της Ενόργανης Γυμναστικής κατέλαβε την πέμπτη θέση στο Ομαδικό των Ανδρών στους 23ους Κοινοπολιτειακούς Αγώνες, οι οποίοι διεξάγονται στη Γλασκώβη.

Οι Μάριος Γεωργίου, Σωκράτης Πηλακούρης, Γιώργος Άγγονας, Νεόφυτος Κυριάκου και Κυριάκος Μαρκίδης έδωσαν μεγάλη μάχη απέναντι στις παραδοσιακές υπερδυνάμεις της διοργάνωσης, διεκδικώντας μέχρι τέλους μια θέση στο βάθρο. Με συνολική βαθμολογία 228.350 βαθμών, η Κύπρος τερμάτισε στην πέμπτη θέση, πίσω από τον Καναδά (241.400), την Αγγλία (238.250), την Αυστραλία (235.650) και τη διοργανώτρια Σκωτία (234.300).

Το αποτέλεσμα αφήνει γλυκόπικρη γεύση, καθώς οι αθλητές μας πραγματοποίησαν πολύ καλές έως εξαιρετικές εμφανίσεις και απέδειξαν για ακόμη μία φορά ότι η Κύπρος μπορεί να σταθεί ισάξια απέναντι στις κορυφαίες δυνάμεις της Κοινοπολιτείας.

Η προσπάθεια αποκτά ακόμη μεγαλύτερη αξία αν ληφθεί υπόψη ότι η ομάδα αγωνίστηκε χωρίς τους έμπειρους Ηλία Γεωργίου και Μιχάλη Χαρή, με τους νεαρούς αθλητές να ανταποκρίνονται εξαιρετικά στις απαιτήσεις της διοργάνωσης και ιδιαίτερα τον Κυριάκο Μαρκίδη, ο οποίος πραγματοποίησε πολύ αξιόλογη παρουσία στο ντεμπούτο του σε τόσο υψηλό επίπεδο.

Εντυπωσιακός ο Μάριος Γεωργίου – Βάζει πλώρη για το βάθρο

Μεγάλος πρωταγωνιστής της κυπριακής ομάδας ήταν για ακόμη μία φορά ο Μάριος Γεωργίου, ο οποίος συγκέντρωσε 80.950 βαθμούς και προκρίθηκε ως 2ος στον τελικό του Σύνθετου Ατομικού, που θα διεξαχθεί την Κυριακή.

Στον ίδιο τελικό προκρίθηκε και ο Γιώργος Άγγονας, ο οποίος κατέλαβε τη 16η θέση, δίνοντας στην Κύπρο διπλή εκπροσώπηση.

Ο Κύπριος Ολυμπιονίκης επιβεβαίωσε την εξαιρετική του κατάσταση, εξασφαλίζοντας ακόμη τρεις προκρίσεις σε τελικούς οργάνων. Συγκεκριμένα, προκρίθηκε ως 2ος στο Δίζυγο με 13.800 βαθμούς, 2ος στο Μονόζυγο με 13.750 βαθμούς και 4ος στον Πλάγιο Ίππο με 13.650 βαθμούς, επιδόσεις που τον κατατάσσουν ανάμεσα στους βασικούς διεκδικητές μεταλλίων.

Μάλιστα, θα μπορούσε να διεκδικήσει ακόμη μία πρόκριση στον τελικό του Άλματος, καθώς σημείωσε τη δεύτερη καλύτερη επίδοση στο μοναδικό άλμα που εκτέλεσε, ωστόσο δεν είχε δικαίωμα συμμετοχής στην κατάταξη του αγωνίσματος, αφού οι κανονισμοί απαιτούν την εκτέλεση δύο αλμάτων.

Οκτώ συνολικά προκρίσεις σε τελικούς

Εκτός από τον Μάριο Γεωργίου και τον Γιώργο Άγγονα, στους τελικούς προκρίθηκαν επίσης:

Σωκράτης Πηλακούρης στους Κρίκους.

Νεόφυτος Κυριάκου στο Άλμα.

Κυριάκος Μαρκίδης στο Άλμα.

Συνολικά, η κυπριακή ομάδα εξασφάλισε οκτώ προκρίσεις σε τελικούς, επιβεβαιώνοντας το υψηλό επίπεδο της κυπριακής Ενόργανης Γυμναστικής και δημιουργώντας βάσιμες ελπίδες για νέες επιτυχίες στις επόμενες ημέρες της διοργάνωσης.

Αποτελέσματα :

Κύπρος : Ομαδικό 228.350

Κρίκοι (37.600) : Άγγονας Γ. (12.000), Μαρκίδης Κ.(11.650), Γεωργίου Μ. (12.750), Πηλακούρης Σ.(12.850)

Άλμα (41.700) : Άγγονας Γ. (13.350), Γεωργίου Μ. (14.000), Κυριάκου Ν. (13.850), Μαρκίδης Κ. (13.850)

Δίζυγο (38.850) : Κυριάκου Ν. (11.150), Μαρκίδης Κ. (11.850), Γεωργίου Μ. (13.800), Άγγονας Γ. (13.200),

Μονόζυγο (37.900) : Μαρκίδης Κ. (10.350), : Άγγονας Γ. (11.900), Γεωργίου Μ. (13.750), Κυριάκου Ν. (12.250),

Έδαφος (36.400) : Άγγονας Γ. (10.750), Μαρκίδης Κ.(11.000), Γεωργίου Μ. (13.000), Κυριάκου Ν. (12.400)

Πλάγιος Ίππος (34150) : Μαρκίδης Κ.(11.650). Άγγονας Γ.(10.600), Γεωργίου Μ. (13.650), Κυριάκου Ν (9.900)

Αποτελέσματα Ομαδικού

Καναδάς 241.400 Αγγλία 238.250 Αυστραλία 235.650 Σκωτία 234.300 Κύπρος 228.350 Ουαλία 227.000 Ινδία 208.550 Μπαγκλαντές 161.350 Σιγκαπούρη 151.950 Νέα Ζηλανδία 140.700 Μαλαισία DNF Βόρειος Ιρλανδία DNF

Αναλυτικά οι θέσεις που κατέλαβαν οι αθλητές μας ανά αγώνισμα :

Σύνθετο : Γεωργίου Μ. (2ος/Q) (80.950), Άγγονας Γ. (16ος/Q) (71.800), Μαρκίδης K. (70.350),

Κρίκοι : Πηλακούρης Σ. (8ος/Q), Γεωργίου Μ. (11ος /R1), Άγγονας Γ. (20ος), Μαρκίδης Κ. (26ος)

Άλμα : Κυριάκου Ν. (6ος/Q) (13.625), Μαρκίδης Κ. (7ος/Q, 13.500),

Δίζυγο : Γεωργίου Μ. (2ος/Q), Άγγονας Γ. (9ος/R1), Μαρκίδης Κ. (25ος), Κυριάκου Ν. (32ος)

Μονόζυγο : Γεωργίου Μ. (2ος/Q), Κυριάκου Ν.(18ος), Άγγονας Γ. (21ος), Μαρκίδης Κ.(34ος)

Έδαφος : Γεωργίου Μ. (10ος/R2), Κυριάκου Ν.(20ος), Μαρκίδης Κ. (35ος), Αγγονας Γ.(36ος)

Πλάγιος Ίππος : Γεωργίου Μ.(4ος/Q), Μαρκίδης Κ.(22ος), Άγγονας Γ.(35ος) Κυριάκου Ν.(37ος)