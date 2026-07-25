Μετά το νερό, έσβησε ο... διακόπτης

Ανέτοιμη για ένα τέτοιο παιχνίδι, τόσο από πλευράς στελέχωσης, όσο και από τακτικής άποψης, εμφανίστηκε η ΑΕΚ απέναντι στην Μπεϊτάρ. Ίσως στον πιο καθοριστικό αγώνα σε σχέση με τη φετινή ευρωπαϊκή της πορεία, η ομάδα δεν φάνηκε συνεπής με το ραντεβού της. Το συγκρότημα του Καμορανέζι, ο οποίος στη συνέντευξη Τύπου πριν το παιχνίδι είχε εξαγγείλει «εξαιρετική εμφάνιση» από πλευράς ΑΕΚ, δεν κατάφερε να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων, παρουσιάζοντας κενά και αδυναμίες σε όλες τις γραμμές.

Παρά το ενθαρρυντικό ξεκίνημα που είχε και την άτυχη στιγμή με τα δύο δοκάρια, εντούτοις μετά την ολιγόλεπτη διακοπή για να πάρουν ανάσες οι παίκτες, ο... διακόπτης ανεξήγητα έσβησε. Οι κιτρινοπράσινοι φάνηκαν να ξεμένουν από δυνάμεις και ιδέες, κι έδειξαν να επηρεάζονται περισσότερο από τις συνθήκες καύσωνα που επικρατούσαν. Αντίθετα, οι Ισραηλινοί παρουσιάστηκαν πιο δυνατοί και αποφασιστικοί, αναλαμβάνοντας τα ηνία του αγώνα. Ειδικά στην επανάληψη, η ΑΕΚ φάνηκε παντελώς ανήμπορη να αναχαιτίσει τις γρήγορες επιθέσεις από πλευράς φιλοξενουμένων, οι οποίοι βρήκαν πολλούς ανοιχτούς διαδρόμους προς τα καρέ του Παρασκευά και κυριάρχησαν απόλυτα.

Η μεσοαμυντική λειτουργία της ομάδας ήταν άκρως προβληματική, την ίδια ώρα που ήταν κάτι παραπάνω από εμφανής η απουσία κι ενός δημιουργικού χαφ, που θα ηρεμούσε και θα σουλούπωνε το παιχνίδι της. Σε κακή βραδιά βρέθηκαν και τα εξτρέμ Λαγιούνι και Ιβάνοβιτς. Μοιραία η ΑΕΚ ήταν εντελώς ακίνδυνη στο δεύτερο ημίχρονο, απογοητεύοντας τον κόσμο της. Ένα τραγικό λάθος του έμπειρου Ολλανδού στόπερ, Βαν Ντε Χορν, αποδείχθηκε μοιραίο για την ΑΕΚ, το οποίο στο τέλος της ημέρας έκρινε και το παιχνίδι. Πλέον, η ΑΕΚ καλείται να κάνει την υπέρβαση στη Ρουμανία, στον επαναληπτικό της ερχόμενης Πέμπτης (30/07). Η αποστολή της είναι εξαιρετικά δύσκολη, όχι όμως ακατόρθωτη.