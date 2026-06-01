Πολύ κοντά σε συμφωνία για τον Έντερσον η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ!

Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ βρίσκεται κοντά στην πρώτη της μεταγραφική κίνηση, ενόψει της νέας σεζόν. Διαπραγματεύεται με την Αταλάντα για λογαριασμό του Έντερσον, με το deal όπως φαίνεται να βρίσκεται μια… ανάσα από την ολοκλήρωσή του. Ο Βραζιλιάνος μέσος άρεσε πολύ στους «κόκκινους διαβόλους», οι οποίοι όπως φαίνεται θα τον αποκτήσουν.

Πολύ κοντά σε συμφωνία για έναν ποδοσφαιριστή που ενδιαφερόταν εδώ και καιρό, βρίσκεται η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ. Ο Έντερσον, της Αταλάντα, ήταν στις πρώτες επιλογές για τη νέα σεζόν και όπως όλα δείχνουν θα γίνει κάτοικος «Ολντ Τράφορντ».

Συγκεκριμένα, οι πληροφορίες μιλούν για ένα deal περίπου στα 35 εκατομμύρια λίρες, με την Αταλάντα να συμφωνεί εν τέλει, με την προσφορά της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ. Ο Έντερσον με τη σειρά του, μετά από μια σεζόν στη Serie A με 41 συμμετοχές τρία γκολ και δύο ασίστ, θα κάνει το… άλμα στο «Νησί», στα 26 του!

england365.gr