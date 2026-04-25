Πήρε τρίποντο «οξυγόνο» και... περιμένει ο Ακρίτας!

Δεύτερη διαδοχική νίκη η οποία τον βγάζει (ενδεχομένως προσωρινά) από την επικίνδυνη ζώνη πήρε ο Ακρίτας, ο οποίος επικράτησε με 2-1 της Ένωσης στο Παραλίμνι για την 4η αγωνιστική του β΄ γκρουπ των πλέι οφ.

Όλα τα γκολ της αναμέτρησης σημειώθηκαν στην επανάληψη με την ομάδα της Χλώρακας μάλιστα να πετυχαίνει ανατροπή, καθώς ήταν οι βυσσινί που άνοιξαν το σκορ, με τέρμα του Ιωάννου με κεφαλιά στο 52ο λεπτό. Ρομό στο 57' και Μίλερ στο 66' σκόραραν - επίσης με κεφαλιές - για τους φιλοξενούμενους, οι οποίοι κατάφεραν να κρατήσουν το υπέρ τους σκορ μέχρι το φινάλε.

Ο Ακρίτας έφτασε τους 32 βαθμούς και ξεπέρασε κατά έναν τον Ολυμπιακό (31β.) ενώ πήγε στο +5 από τον Εθνικό (27β.), δύο ομάδες που αναμετρώνται την Κυριακή (26/4, 16:00) και τις οποίες η ομάδα της Χλώρακας επιθυμεί να αφήσει από κάτω της για να πανηγυρίσει την παραμονή της στην κατηγορία.

Θυμίζουμε ότι απομένουν τρεις αγωνιστικές για την ολοκλήρωση του β΄ γκρουπ.

ΕΝΠ: Αντεμπάγιο, Σάκιτς (82΄ Κύζας), Ιωάννου, Ρισβάνης, Κοζάρ, Γκόλντσαντ (82΄ Ιμέρι), Κατσιάρης (77' Κοσμάς), Καζάν (74' Σ. Σολωμού), Κούρεζ (74' Δ. Σολωμού), Έλα, Χαραλάμπους.

ΑΚΡΙΤΑΣ: Περντρέου, Ανάγκ, Μίλερ, Αντωνίου, Ιωάννου, Βασιλείου (55' Ρόμο), Ζήνωνος, Φερνάντεθ (85' Αθανασίου), Κάστρο (85' Καρλίτος), Μανού (90+1' Λιμπόμπε), Χατζηβασίλη (55' Ταφερτσόφερ).

ΣΚΟΡΕΡ: 52' Ιωάννου / 57' Ρομό, 66' Μίλερ

ΚΙΤΡΙΝΕΣ: 29' Κόζαρ, 32' Κατσιάρης, 80' Σολωμού, 90+4' Ρισβάνης, 90+5' Έλα / 33' Φερνάντεθ, 79' Ιωάννου, 85' Αντωνίου

ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Αντωνίου Μενέλαος

Α' Βοηθός Διαιτητής: Μεταξάς Μιχάλης

Β' Βοηθός Διαιτητής: Ποουτίδης Γιώργος

4ος Διαιτητής: Πιριπίτσης Ιωάννης

VAR: Θεουλή Χρυσοβαλάντης

AVAR: Τσαμπαλάς Ανδρέας

Παρατηρητής: Θεοδότου Κώστας