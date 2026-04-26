ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ Β' ΓΚΡΟΥΠ: Χαμός για τη διαβάθμιση

Πώς έχουν διαμορφωθεί τα βαθμολογικά δεδομένα μετά και τη νίκη του Εθνικού επί του Ολυμπιακού

Φωτιά… πήρε η μάχη για την αποφυγή της διαβάθμισης μετά τη νίκη του Εθνικού επί του Ολυμπιακού, στη 4η αγωνιστική της β’ φάσης του β’ ομίλου της Cyprus League by Stoiximan.

Η ομάδα της Άχνας, τρεις αγωνιστικές πριν από το φινάλε, πλησίασε τόσο τους μαυροπράσινους, όσο και τον Ακρίτα σε απόσταση βολής.

Μάλιστα, στην επόμενη αγωνιστική υπάρχει σημαντικός αγώνας μεταξύ του Εθνικού και του Ακρίτα, την ώρα που ο Ολυμπιακός θα υποδέχεται εντός έδρας την Ομόνοια Αραδίππου.

Ο Εθνικός παραμένει προτελευταίος με 30 βαθμούς, έναν πίσω από τον Ολυμπιακό (31β.) και δύο από τον Ακρίτα (32β.).

Πιο πάνω, με 36 βαθμούς, είναι η Ομόνοια Αραδίππου και η Ανόρθωση που την Δευτέρα (27/04) δίνει τον δικό της αγώνα για την 4η αγωνιστική του β’ ομίλου, απέναντι στην πρωτοπόρο του γκρουπ ΑΕΛ.

 

Β΄ ΟΜΙΛΟΣ

4η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

Ένωση – Ακρίτας 1-2

(52΄ Ιωάννου / 57΄ Ρομό, 66΄ Μίλερ)

Ομόνοια Αρ. - Ε.Ν. Ύψωνα 1-1

(10΄ Γεωργίου / 90+7΄ Μπα)

Εθνικός Άχνας - Ολυμπιακός 2-1

(23’ Γιούσης, 35’ Αντερέγκεν / 39’ Πικής)

Δευτέρα 27/04

19:00 ΑΕΛ - Ανόρθωση

ΣΥΝΕΧΕΙΑ (5η αγων.): Ολυμπιακός-Ομόνοια Αρ., Ακρίτας-Εθνικός Άχνας (01/05, 19:00), Ε.Ν. Ύψωνα-ΑΕΛ (02/05, 17:00), Ανόρθωση-Ένωση (02/05, 19:00).

6η αγωνιστική: Ένωση-Εθνικός, Ανόρθωση-Ε.Ν. Ύψωνα, Ομόνοια Αρ.-Ακρίτας, ΑΕΛ-Ολυμπιακός

7η αγωνιστική: Εθνικός-Ομόνοια Αρ., Ε.Ν. Ύψωνα-Ένωση, Ολυμπιακός-Ανόρθωση, Ακρίτας-ΑΕΛ

 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

 

ΚΥΠΡΟΣΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΟμαδεςΑΝΟΡΘΩΣΗΑΕΛΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣΕΘΝΙΚΟΣ ΑΧΝΑΣΕΝΩΣΗ ΝΕΩΝ ΠΑΡΑΛΙΜΝIΟΥΟΜΟΝΟΙΑ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥFREEDOM 24 ENΩΣΗ ΝΕΩΝ ΥΨΩΝΑΑΚΡΙΤΑΣ ΧΛΩΡΑΚΑΣ

