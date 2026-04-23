Ο Γιώργος Κοσμάς ανέλαβε το ποδοσφαιρικό τμήμα των βυσσινί πριν από τρία χρόνια όταν η Ένωση ήταν στην β’ κατηγορία. Μετά από μια τριετία θα αποχωρήσει και θα παραδώσει την ομάδα του Παραλιμνίου εκεί που την παρέλαβε. Δηλαδή στην β’ κατηγορία.

Η αποχώρηση του Γιώργου Κοσμά θα γίνει με το τέλος της σεζόν. Με το σφύριγμα της λήξης του πρωταθλήματος ο θα παραδώσει τα κλειδιά της ομάδας. Μέχρι τότε θα συνεχίσει να ηγείται κανονικά του ποδοσφαιρικού τμήματος.

Αμέσως μετά την αποχώρηση του Κοσμά τα ηνία θα αναλάβει ο νέος τεχνικός διευθυντής που θα προσληφθεί από την νέα επιτροπή που ανέλαβε το ποδοσφαιρικό τμήμα. Να σημειωθεί πώς ο τεχνικός διευθυντής που θα προσληφθεί θα ξεκινήσει άμεσα τον προγραμματισμό.