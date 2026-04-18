«Δεν είμαστε ευχαριστημένοι από το αποτέλεσμα…»

Οι δηλώσεις από τον προπονητή της Πάφος FC, Άλμπερτ Θελάδες, μετά την ισοπαλία με την ΑΕΚ.

«Νομίζω ξεκινήσαμε καλά το παιχνίδι, πετύχαμε ένα γκολ και φτιάξαμε ευκαιρίες. Ήμασταν καλοί στο πρώτο ημίχρονο. Στο δεύτερο χάσαμε τον έλεγχο το τελευταίο τέταρτο με εικοσάλεπτο και δεχτήκαμε αρκετή πίεση. Στόχος μας ήταν να νικήσουμε προκειμένου να πλησιάσουμε την ΑΕΚ, δεν είμαστε ευχαριστημένοι με το αποτέλεσμα. Έλειψε η τελική πάσα στο δεύτερο ημίχρονο, δεχτήκαμε το γκολ μετά από φάση διαρκείας».