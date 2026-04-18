Έτσι παρατάσσεται κόντρα στην ΑΕΚ η Πάφος FC

Φιλοξενώντας την ΑΕΚ στο «Στέλιος Κυριακίδης» η Πάφος FC παίζει τα ρέστα της για είσοδο στην πρώτη τριάδα, ώστε να εξασφαλίσει ευρωπαϊκό εισιτήριο.

Ο τεχνικός της παφιακής ομάδας, Αλμπέρτ Θελάδες, επέλεξε για το αρχικό σχήμα τους: Γκόρτερ, Μίμοβιτς, Λουκάσεν, Ιωάννου, Γκεσάντ, Σέμα, Σούνιτς, Μπρίτο, Ζάζα, Ντράγκομιρ, Άντερσον.

Σε σχέση με τον αγώνα με τον Άρη, θέση στο αρχικό σχήμα πήραν οι Γκεσάντ, Σέμα, Μπρίτο, Ζάζα αντί των Μπρούνο, Πηλέας, Πέπε και Σίλβα.