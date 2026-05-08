Στενοχώρησε αλλά δεν... αγχώθηκε

Πάντα στενοχωρεί μία ήττα αλλά η αλήθεια είναι πως δεν «πόνεσε» τόσο πολύ αυτή που δέχθηκε από την ΑΕΚ στην «Αρένα». Μπορεί μαθηματικά να μην εξασφαλίστηκε η έξοδος στην Ευρώπη αλλά αυτό θα γίνει πολύ σύντομα. Βασικά απαιτείται στην κυριακάτικη αναμέτρηση με τον ΑΠΟΕΛ στο στάδιο Αλφαμέγα να μην χάσει ώστε να επιστρέψει ξανά στα ευρωπαϊκά σαλόνια μετά από τρεις σεζόν. Είναι στο χέρι του. Και με τα όσα έδειξε με τον Ερνάν Λοσάδα στον πάγκο, ο στόχος αυτός θα επιτεχθεί πριν πάει η ομάδα στον τελικό.

Η αναμέτρηση με την ΑΕΚ χρησιμοποιήθηκε από το τεχνικό επιτελείο και για αποφόρτιση κάποιων παικτών αλλά και για να δοθεί χρόνο συμμετοχής σε κάποια νεαρά παιδιά. Ο Ερνάν Λοσάδα έδωσε φανέλα βασικού στον 17χρονο Ρομπέρτο Ρωτή και τον 18χρονο Παναγιώτη Χαραλάμπους. Άφησαν πάντως καλές εντυπώσεις και, εφόσον εξασφαλιστεί η Ευρώπη, ίσως δούμε και άλλους να αγωνίζονται στα δύο τελευταία ματς. Να σημειωθεί πως στο κυριακάτικο ντέρμπι θα έχει κόσμο στο πλευρό του αφού η τιμωρία κεκλεισμένων των θυρών, που του επιβλήθηκε από τον αθλητικό δικαστή και αφορούσε το ματς κυπέλλου με τον ΑΠΟΕΛ, θα ισχύσει με τον Άρη στην 9η αγωνιστική της β΄ φάσης.

Στα θετικά για την τεχνική ηγεσία ήταν ότι δεν προέκυψε κάποιο πρόβλημα τραυματισμού, ενώ μετά από καιρό αγωνίστηκε ο Τόμας Λαμ. Όσον αφορά το ιατρικό δελτίο, ο Πέδρο Μάρκες σίγουρα θα είναι εκτός από τα ματς του πρωταθλήματος και υπάρχει αισιοδοξία πως θα είναι παρών στον τελικό της 29ης Μαΐου. Μάλλον σε αυτό το ματς θα είναι διαθέσιμος και ο Βέισμπεκ.