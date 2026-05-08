ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Στενοχώρησε αλλά δεν... αγχώθηκε

ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΗ

Δημοσιευτηκε:

Στενοχώρησε αλλά δεν... αγχώθηκε

Μπορεί μαθηματικά να μην εξασφαλίστηκε η έξοδος στην Ευρώπη αλλά αυτό θα γίνει πολύ σύντομα

Πάντα στενοχωρεί μία ήττα αλλά η αλήθεια είναι πως δεν «πόνεσε» τόσο πολύ αυτή που δέχθηκε από την ΑΕΚ στην «Αρένα». Μπορεί μαθηματικά να μην εξασφαλίστηκε η έξοδος στην Ευρώπη αλλά αυτό θα γίνει πολύ σύντομα. Βασικά απαιτείται στην κυριακάτικη αναμέτρηση με τον ΑΠΟΕΛ στο στάδιο Αλφαμέγα να μην χάσει ώστε να επιστρέψει ξανά στα ευρωπαϊκά σαλόνια μετά από τρεις σεζόν. Είναι στο χέρι του. Και με τα όσα έδειξε με τον Ερνάν Λοσάδα στον πάγκο, ο στόχος αυτός θα επιτεχθεί πριν πάει η ομάδα στον τελικό.

Η αναμέτρηση με την ΑΕΚ χρησιμοποιήθηκε από το τεχνικό επιτελείο και για αποφόρτιση κάποιων παικτών αλλά και για να δοθεί χρόνο συμμετοχής σε κάποια νεαρά παιδιά. Ο Ερνάν Λοσάδα έδωσε φανέλα βασικού στον 17χρονο Ρομπέρτο Ρωτή και τον 18χρονο Παναγιώτη Χαραλάμπους. Άφησαν πάντως καλές εντυπώσεις και, εφόσον εξασφαλιστεί η Ευρώπη, ίσως δούμε και άλλους να αγωνίζονται στα δύο τελευταία ματς. Να σημειωθεί πως στο κυριακάτικο ντέρμπι θα έχει κόσμο στο πλευρό του αφού η τιμωρία κεκλεισμένων των θυρών, που του επιβλήθηκε από τον αθλητικό δικαστή και αφορούσε το ματς κυπέλλου με τον ΑΠΟΕΛ, θα ισχύσει με τον Άρη στην 9η αγωνιστική της β΄ φάσης.

Στα θετικά για την τεχνική ηγεσία ήταν ότι δεν προέκυψε κάποιο πρόβλημα τραυματισμού, ενώ μετά από καιρό αγωνίστηκε ο Τόμας Λαμ. Όσον αφορά το ιατρικό δελτίο, ο Πέδρο Μάρκες σίγουρα θα είναι εκτός από τα ματς του πρωταθλήματος και υπάρχει αισιοδοξία πως θα είναι παρών στον τελικό της 29ης Μαΐου. Μάλλον σε αυτό το ματς θα είναι διαθέσιμος και ο Βέισμπεκ.

Κατηγορίες

ΚΥΠΡΟΣΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΟμαδεςΑΠΟΛΛΩΝ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Ο Παναθηναϊκός λύγισε ξανά και θα παίξει τα ρέστα του σε πέμπτο ματς στη Βαλένθια

EUROLEAGUE

|

Category image

Ρόστερ για κάθε «αποστολή»

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Μεντιλίμπαρ: «Αυτήν τη φορά δεν πρέπει να χαρίσουμε τίποτα στον ΠΑΟΚ - Έβλεπα χθες την Άστον Βίλα και θυμήθηκα…»

Ελλάδα

|

Category image

Η Φενέρ πήρε το θρίλερ του Κάουνας και προκρίθηκε στο Final Four της Αθήνας

EUROLEAGUE

|

Category image

Στενοχώρησε αλλά δεν... αγχώθηκε

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

Τέλος η σεζόν για τον Αλφόνσο Ντέιβις - «Τρέχει» για το Μουντιάλ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ: Η συνέχεια και τα δεδομένα στον β΄όμιλο

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Έγινε... αυτονόητο αλλά αξίζει χειροκρότημα

ΑΕΚ

|

Category image

Οι δηλώσεις από το «Αντώνης Παπαδόπουλος»

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Η νίκη της Ανόρθωσης κόντρα στην ΕΝΥ

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Το ΓΣΠ πρασινίζει και περιμένει τους πρωταθλητές!

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Γκολ, θέαμα, ανατροπές και στο τέλος… Ανόρθωση με πεντάρα!

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Τσουαμενί για το επεισόδιό του με τον Βαλβέρδε: «Αυτό που συνέβη ήταν απαράδεκτο - Παραμένουμε οικογένεια»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Όλο και πιο κοντά στην Ρεάλ Μαδρίτης ο Ζοσέ Μουρίνιο!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Ανοίγει ξανά η Νέα Φιλαδέλφεια για την τελευταία προπόνηση της ΑΕΚ πριν τον «τελικό» με Παναθηναϊκό

Ελλάδα

|

Category image

Διαβαστε ακομη