Ανοίγει ξανά η Νέα Φιλαδέλφεια για την τελευταία προπόνηση της ΑΕΚ πριν τον «τελικό» με Παναθηναϊκό

Περιμένουν πάνω από 15.000 οπαδούς στην ΠΑΕ ΑΕΚ και για αυτό θα ανοίξει το Σάββατο το μεσημέρι το κάτω διάζωμα στο γήπεδο για την τελευταία προπόνηση πριν τον Παναθηναϊκό.

Η ΑΕΚ την Κυριακή (10/05) το απόγευμα (19:30) θα έχει ξανά τον κόσμο στο πλάι της, σε ένα πολύ κρίσιμο παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό στη Νέα Φιλαδέλφεια. Οι «κιτρινόμαυροι» για ακόμη ένα ματς θα έχουν 33.000 οπαδούς δίπλα τους, στην μάχη του τίτλου, με την Ένωση να θέλει τη νίκη και θα περιμένει παράλληλα ισοπαλία στο «Γ. Καραϊσκάκης» για να στεφθεί Πρωταθλήτρια.

Ο κόσμος της ΑΕΚ όμως έχει τέτοια δίψα και τρέλα για να είναι δίπλα στην ομάδα, για αυτό και θέλει να είναι – όπως έχει καθιερωθεί – στην τελευταία προπόνηση στη Νέα Φιλαδέλφεια. Οι θύρες θα ανοίξουν αύριο μετά τις 16:00 στο γήπεδο και η ΠΑΕ για να εξυπηρετήσει τις ανάγκες του κόσμου, θα ανοίξει όλο το κάτω διάζωμα στην Allwyn Arena, αφού αναμένουν πάνω από 15.000 οπαδούς το Σάββατο το μεσημέρι.

Τέλος, για εισιτήρια στα παιχνίδια με Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό στα πλέι οφ της Stoiximan Super League, ο κόσμος τα έχει «εξαφανίσει»…

Σχετικό κάλεσμα, ώστε οι φίλοι της Ένωσης να δώσουν δυναμικό «παρών» στην προπόνηση απηύθυνε και η Original 21 σε ανακοίνωσή της. Συγκεκριμένα, έδωσε ραντεβού στις 16:30 στη Νέα Φιλαδέλφεια στην ανοικτή προπόνηση και ανέφερε μεταξύ άλλων:

«Το Σάββατο όμως η πρώτη μάχη ξεκινάει νωρίτερα. Η μάχη που θα δώσουμε ΟΛΟΙ μαζί στις 16:30 στην Νέα Φιλαδέλφεια, στην ανοιχτή προπόνηση της ομάδας ποδοσφαίρου. Της ομάδας που φέτος τα έβαλε με όλα και όλους για να μας δώσει την απόλυτη ευτυχία , κατακτώντας ένα ακόμη πρωτάθλημα! Είμαστε στην τελική ευθεία αδέρφια!».

