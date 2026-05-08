ΑΓΑΘΗ ΚΛΩΝΑΡΗ

Ρόστερ για κάθε «αποστολή»

Ο Χένινγκ Μπεργκ επιβεβαίωσε αυτό που τόνιζε συχνά-πυκνά μέσα στη σεζόν

Το… βιολί της συνεχίζει η Ομόνοια, ακόμη και απαλλαγμένη από το άγχος! Το βράδυ της Τετάρτης (06/05) οι πράσινοι πήραν μια επαγγελματική νίκη κόντρα στην Πάφο και απέδειξαν σε άλλο ένα παιχνίδι γιατί κατάφεραν να κόψουν πρώτοι το νήμα.

Ο Χένινγκ Μπεργκ επιβεβαίωσε αυτό που τόνιζε συχνά-πυκνά μέσα στη σεζόν: Όλοι υπολογίζονται, όλοι χρειάζονται. Έδωσε φανέλα βασικού σε παίκτες που είχαν καιρό να αγωνιστούν (Μασούρα, Οντουμπάντζο, Σίμιτς, Κούσουλο, Χατζηγιοβάνη), ανακάτεψε την τράπουλα και όσοι έπαιξαν τον έβγαλαν ασπροπρόσωπο. Το βάθος στο ρόστερ απέδειξε για άλλη μια φορά πως όχι μόνο υπάρχει, είναι ικανό να ανταπεξέλθει στις υποχρεώσεις της Ομόνοιας, χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα.

Παρά τις τρανταχτές απουσίες στην επιθετική γραμμή (λόγω τιμωρίας και αποφόρτισης), οι Νεοφύτου και Χατζηγιοβάνης είχαν τη λύση στο σκοράρισμα. Το τελευταίο γκολ του Ελλαδίτη καταγράφηκε την 1η Δεκεμβρίου (Ομόνοια Αρ.), ενώ του Κύπριου στις 11 Δεκεμβρίου (Ραπίντ Βιέννης).

Η Ομόνοια έδωσε ξανά διαπιστευτήρια, ανεξάρτητα αν υπάρχει βαθμολογικό όφελος ή όχι! Τώρα, η προσοχή στρέφεται στο παιχνίδι με την ΑΕΚ όπου η νίκη είναι επίσης το ζητούμενο, για ευνόητους λόγους. Στο αγωνιστικό, επιστρέφουν από τιμωρία οι Εβάντρο, Κουλιμπαλί και Σεμέδο, ενώ θα αξιολογηθεί εκ νέου η κατάσταση των Αντρέου και Παναγιώτου.

