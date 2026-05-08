Όλο και πιο κοντά στην Ρεάλ Μαδρίτης ο Ζοσέ Μουρίνιο!

Οι διαπραγματεύσεις ανάμεσα στον Φλορεντίνο Πέρεθ και τον Ζόρζε Μέντες για την επιστροφή του special one στη βασίλισσα παίρνουν επίσημη μορφή.

Το μεγάλο και αδιαφιλονίκητο φαβορί για τον πάγκο της Ρεάλ Μαδρίτης είναι πλέον ο Ζοσέ Μουρίνιο σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες των New York Times.

Σύμφωνα με τον David Ornstein, ο special one πήρε κεφάλι στην κούρσα διαδοχής του Άλβαρο Αρμπελόα, αφού πλέον βρίσκεται μπροστά από τις περιπτώσεις των Γιούργκεν Κλοπ, Ντιντιέ Ντεσάν, Μασιμιλιάνο Αλέγκρι, Μαουρίτσιο Ποκετίνο, που επίσης εξετάστηκαν.

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, ο Φλορεντίνο Πέρεθ βρίσκεται τις τελευταίες ημέρες σε ανοιχτή γραμμή με τον Ζόρζε Μέντες, που εκπροσωπεί τον Ζοσέ Μουρίνιο, ψάχνοντας την κατάλληλη φόρμουλα συνεργασίας.

Ο Μουρίνιο παρότι έχει συμβόλαιο με την Μπενφίκα ως το καλοκαίρι του 2027, έχει ρήτρα αποδέσμευσης τριών εκατομμυρίων ευρώ, που ωστόσο λήγει 10 ημέρες πριν το τέλος της φετινής αγωνιστικής σεζόν.

Παρότι ο special one δεν έχει κάποιο πρόβλημα στην Λισσαβόνα, η πρόκληση της επιστροφής στην βασίλισσα είναι κάτι που τον δελεάζει, κάτι που σημαίνει ότι το ενδεχόμενο συμφωνίας ανάμεσα στις δύο πλευρές μοιάζει πιο κοντινό από ποτέ…

sdna.gr