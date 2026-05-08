(ΒΙΝΤΕΟ) LIVE: Ανόρθωση - ΕΝΥ 1-1

Ξεκίνησε στις 19:00 ο αγώνας της 6ης αγωνιστικής των Πλέι Οφ στο β΄γκρουπ ανάμεσα στην Ανόρθωση και την Freedom 24 Krasava ENY

Η ιστοσελίδα μας σας μεταφέρει την εξέλιξη της αναμέτρησης:

41΄Ευκαιρία για την ΕΝΥ! Σέντρα του Άντο από αριστερά, ο Τεξέιρα έκανε την κεφαλιά όμως ο Κάρλστρομ απέκρουσε. 

27΄ΓΚΟΛ η ΕΝΥ, 1-1! Σουτ του Μπαχάσα εκτός περιοχής, η μπάλα κόντραρε στον Τόσιτς, άλλαξε πορεία και πήγε στα δίκτυα. 

14΄Ωραία ενέργεια από τον Σένσι εκτός περιοχής, έκανε και το σουτ ο Ιταλός αλλά δεν βρήκε τον στόχο.

5΄ΓΚΟΛ, εύστοχος ο Σένσι, 1-0 η Ανόρθωση! 

4΄Πέναλτι για την Ανόρθωση! Ο Ιωάννου μπήκε στην περιοχή και ο Τσεπάκ τον ανέτρεψε. 

1΄Σέντρα

ΑΝΟΡΘΩΣΗ: Κάρλστρομ, Κίκο, Σένσι, Κις, Σαντίν, Μίντεντορμπ, Τόσιτς, Φουρτάδο, Καραμανώλης, Ιωάννου, Ντα Κρουζ.

ΕΝΥ: Ζάντρο, Ντε Λούκας, Χριστοδούλου, Πάνκοφ, Τεξέιρα, Μπα, Μελνιτσένκο, Ανκέγιε, Μπαχάσα, Τσεπάκ, Άντο.

ΣΚΟΡΕΡ: 5΄Σένσι (πεν.)/27΄Μπαχάσα

ΚΙΤΡΙΝΕΣ:

ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ: 

Διαιτητής: Λουκά Μιχάλης

Α' Βοηθός Διαιτητής: Ευαγόρου Ευαγόρας

Β' Βοηθός Διαιτητής: Ευαγγελίδης Σάββας

4ος Διαιτητής: Αντωνίου Μενέλαος

VAR: Τεχράνυ Ανδρέας

AVAR: Δημητριάδης Μάριος

Παρατηρητής: Καραγιώργη Νίκη

 

ΚΥΠΡΟΣΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑFREEDOM 24 ENΩΣΗ ΝΕΩΝ ΥΨΩΝΑΑΝΟΡΘΩΣΗ

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

