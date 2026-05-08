(ΒΙΝΤΕΟ) LIVE: Ανόρθωση - ΕΝΥ 1-1

Η ιστοσελίδα μας σας μεταφέρει την εξέλιξη της αναμέτρησης:

41΄Ευκαιρία για την ΕΝΥ! Σέντρα του Άντο από αριστερά, ο Τεξέιρα έκανε την κεφαλιά όμως ο Κάρλστρομ απέκρουσε.

27΄ΓΚΟΛ η ΕΝΥ, 1-1! Σουτ του Μπαχάσα εκτός περιοχής, η μπάλα κόντραρε στον Τόσιτς, άλλαξε πορεία και πήγε στα δίκτυα.

14΄Ωραία ενέργεια από τον Σένσι εκτός περιοχής, έκανε και το σουτ ο Ιταλός αλλά δεν βρήκε τον στόχο.

5΄ΓΚΟΛ, εύστοχος ο Σένσι, 1-0 η Ανόρθωση!

4΄Πέναλτι για την Ανόρθωση! Ο Ιωάννου μπήκε στην περιοχή και ο Τσεπάκ τον ανέτρεψε.

1΄Σέντρα

ΑΝΟΡΘΩΣΗ: Κάρλστρομ, Κίκο, Σένσι, Κις, Σαντίν, Μίντεντορμπ, Τόσιτς, Φουρτάδο, Καραμανώλης, Ιωάννου, Ντα Κρουζ.

ΕΝΥ: Ζάντρο, Ντε Λούκας, Χριστοδούλου, Πάνκοφ, Τεξέιρα, Μπα, Μελνιτσένκο, Ανκέγιε, Μπαχάσα, Τσεπάκ, Άντο.

ΣΚΟΡΕΡ: 5΄Σένσι (πεν.)/27΄Μπαχάσα

Διαιτητής: Λουκά Μιχάλης

Α' Βοηθός Διαιτητής: Ευαγόρου Ευαγόρας

Β' Βοηθός Διαιτητής: Ευαγγελίδης Σάββας

4ος Διαιτητής: Αντωνίου Μενέλαος

VAR: Τεχράνυ Ανδρέας

AVAR: Δημητριάδης Μάριος

Παρατηρητής: Καραγιώργη Νίκη