(ΒΙΝΤΕΟ) LIVE: Ανόρθωση - ΕΝΥ 1-1
Ξεκίνησε στις 19:00 ο αγώνας της 6ης αγωνιστικής των Πλέι Οφ στο β΄γκρουπ ανάμεσα στην Ανόρθωση και την Freedom 24 Krasava ENY
Η ιστοσελίδα μας σας μεταφέρει την εξέλιξη της αναμέτρησης:
41΄Ευκαιρία για την ΕΝΥ! Σέντρα του Άντο από αριστερά, ο Τεξέιρα έκανε την κεφαλιά όμως ο Κάρλστρομ απέκρουσε.
27΄ΓΚΟΛ η ΕΝΥ, 1-1! Σουτ του Μπαχάσα εκτός περιοχής, η μπάλα κόντραρε στον Τόσιτς, άλλαξε πορεία και πήγε στα δίκτυα.
14΄Ωραία ενέργεια από τον Σένσι εκτός περιοχής, έκανε και το σουτ ο Ιταλός αλλά δεν βρήκε τον στόχο.
5΄ΓΚΟΛ, εύστοχος ο Σένσι, 1-0 η Ανόρθωση!
4΄Πέναλτι για την Ανόρθωση! Ο Ιωάννου μπήκε στην περιοχή και ο Τσεπάκ τον ανέτρεψε.
1΄Σέντρα
ΑΝΟΡΘΩΣΗ: Κάρλστρομ, Κίκο, Σένσι, Κις, Σαντίν, Μίντεντορμπ, Τόσιτς, Φουρτάδο, Καραμανώλης, Ιωάννου, Ντα Κρουζ.
ΕΝΥ: Ζάντρο, Ντε Λούκας, Χριστοδούλου, Πάνκοφ, Τεξέιρα, Μπα, Μελνιτσένκο, Ανκέγιε, Μπαχάσα, Τσεπάκ, Άντο.
ΣΚΟΡΕΡ: 5΄Σένσι (πεν.)/27΄Μπαχάσα
Διαιτητής: Λουκά Μιχάλης
Α' Βοηθός Διαιτητής: Ευαγόρου Ευαγόρας
Β' Βοηθός Διαιτητής: Ευαγγελίδης Σάββας
4ος Διαιτητής: Αντωνίου Μενέλαος
VAR: Τεχράνυ Ανδρέας
AVAR: Δημητριάδης Μάριος
Παρατηρητής: Καραγιώργη Νίκη