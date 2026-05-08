ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Έγινε... αυτονόητο αλλά αξίζει χειροκρότημα

ΒΑΣΟΣ ΒΑΣΟΥ

Δημοσιευτηκε:

Έγινε... αυτονόητο αλλά αξίζει χειροκρότημα

Όλα αυτά που έχει πετύχει η ΑΕΚ την τελευταία 12ετία δεν είναι καθόλου αμελητέα ποσότητα

Ούτε 2.000 δεν ήταν οι φίλοι της ΑΕΚ που έκαναν τον κόπο να πάνε την Τετάρτη στην «Αρένα» για τον αγώνα με τον Απόλλωνα. Υποτίθεται ότι ήταν ένα σημαντικό παιχνίδι, αφού με νίκη η ομάδα κέρδιζε και μαθηματικά την έξοδό της στην Ευρώπη. Όπως κι έγινε τελικά.

Ωστόσο, η έξοδος στην Ευρώπη, για την πλειοψηφία των φιλάθλων, φαίνεται πως συνιστούσε μεγάλη επιτυχία για την ΑΕΚ πριν από 5-10 χρόνια. Σήμερα, έχοντας ήδη εξασφαλίσει τη συμμετοχή της στα ευρωπαϊκά σαλόνια για 10η φορά τα τελευταία 12 χρόνια και η επόμενη συμμετοχή της θα είναι η 5η συνεχόμενη, η εξασφάλιση ενός ευρωπαϊκού εισιτηρίου θεωρείται πια διάκριση αυτονόητη για την ομάδα της Λάρνακας. Για αυτό, προφανώς, και η πενιχρή προσέλευση του κόσμου στο γήπεδο.

Βέβαια, όλα αυτά που έχει πετύχει η ΑΕΚ την τελευταία 12ετία δεν είναι καθόλου αμελητέα ποσότητα. Είναι ξεκάθαρο πως ο φίλαθλος κόσμος της ομάδας (στην πλειοψηφία του) έχει ξενερώσει εξαιτίας των γεγονότων του περασμένου Μαρτίου με τις αποχωρήσεις Καραπατάκη και Ρόκα αλλά και από το γεγονός ότι έμεινε πολύ νωρίς πίσω από τη διεκδίκηση του πρωταθλήματος. Η ΑΕΚ θα ξεκινήσει τις ευρωπαϊκές της υποχρεώσεις από τον β΄ προκριματικό γύρο του Conference League πιθανότατα στις 23 ερχόμενου Ιουλίου. Με τη λήξη του πρωταθλήματος, οι παίκτες της θα έχουν περίπου έναν μήνα ξεκούρασης πριν από την έναρξη της προετοιμασίας.

Εκτός απροόπτου, οι κιτρινοπράσινοι θα είναι στους «ισχυρούς» και στους τρεις προκριματικούς γύρους της διοργάνωσης, εξαιτίας του βελτιωμένου ranking που έχουν λόγω της φετινής τους πορείας μέχρι τους «16». Παράλληλα, η ΑΕΚ φαντάζει το φαβορί και για την κατάκτηση της 2ης θέσης στη βαθμολογία. Είναι στο +3 από τον Απόλλωνα και υπερτερεί σε περίπτωση ισοβαθμίας (2 νίκες, 1 ισοπαλία, 1 ήττα).

Η προσοχή, πλέον, στρέφεται στα θέματα προγραμματισμού (υπάρχουν 7-8 συμβόλαια παικτών που λήγουν αυτό τον μήνα), ενώ με αγωνία περιμένει ο κόσμος και τη δημοσιογραφική διάσκεψη που εξήγγειλε ο Α. Καραπατάκης.

Κατηγορίες

ΚΥΠΡΟΣΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΟμαδεςΑΕΚ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Τέλος η σεζόν για τον Αλφόνσο Ντέιβις - «Τρέχει» για το Μουντιάλ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ: Η συνέχεια και τα δεδομένα στον β΄όμιλο

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Έγινε... αυτονόητο αλλά αξίζει χειροκρότημα

ΑΕΚ

|

Category image

Οι δηλώσεις από το «Αντώνης Παπαδόπουλος»

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Η νίκη της Ανόρθωσης κόντρα στην ΕΝΥ

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Το ΓΣΠ πρασινίζει και περιμένει τους πρωταθλητές!

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Γκολ, θέαμα, ανατροπές και στο τέλος… Ανόρθωση με πεντάρα!

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Τσουαμενί για το επεισόδιό του με τον Βαλβέρδε: «Αυτό που συνέβη ήταν απαράδεκτο - Παραμένουμε οικογένεια»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Όλο και πιο κοντά στην Ρεάλ Μαδρίτης ο Ζοσέ Μουρίνιο!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Ανοίγει ξανά η Νέα Φιλαδέλφεια για την τελευταία προπόνηση της ΑΕΚ πριν τον «τελικό» με Παναθηναϊκό

Ελλάδα

|

Category image

«Στο στόχαστρο της Γιουβέντους ο Κουλιεράκης»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Τις έκανε 100 και τιμήθηκε

ΑΝΟΡΘΩΣΗ

|

Category image

Μεταγραφή για την φουτσαλική Ομόνοια

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Μας κούφανε η «καμπάνα» της Ρεάλ!

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Ρεάλ Μαδρίτης: Η απόφαση για Τσουαμενί - Βαλβέρδε!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Διαβαστε ακομη