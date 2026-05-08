Έγινε... αυτονόητο αλλά αξίζει χειροκρότημα

Ούτε 2.000 δεν ήταν οι φίλοι της ΑΕΚ που έκαναν τον κόπο να πάνε την Τετάρτη στην «Αρένα» για τον αγώνα με τον Απόλλωνα. Υποτίθεται ότι ήταν ένα σημαντικό παιχνίδι, αφού με νίκη η ομάδα κέρδιζε και μαθηματικά την έξοδό της στην Ευρώπη. Όπως κι έγινε τελικά.

Ωστόσο, η έξοδος στην Ευρώπη, για την πλειοψηφία των φιλάθλων, φαίνεται πως συνιστούσε μεγάλη επιτυχία για την ΑΕΚ πριν από 5-10 χρόνια. Σήμερα, έχοντας ήδη εξασφαλίσει τη συμμετοχή της στα ευρωπαϊκά σαλόνια για 10η φορά τα τελευταία 12 χρόνια και η επόμενη συμμετοχή της θα είναι η 5η συνεχόμενη, η εξασφάλιση ενός ευρωπαϊκού εισιτηρίου θεωρείται πια διάκριση αυτονόητη για την ομάδα της Λάρνακας. Για αυτό, προφανώς, και η πενιχρή προσέλευση του κόσμου στο γήπεδο.

Βέβαια, όλα αυτά που έχει πετύχει η ΑΕΚ την τελευταία 12ετία δεν είναι καθόλου αμελητέα ποσότητα. Είναι ξεκάθαρο πως ο φίλαθλος κόσμος της ομάδας (στην πλειοψηφία του) έχει ξενερώσει εξαιτίας των γεγονότων του περασμένου Μαρτίου με τις αποχωρήσεις Καραπατάκη και Ρόκα αλλά και από το γεγονός ότι έμεινε πολύ νωρίς πίσω από τη διεκδίκηση του πρωταθλήματος. Η ΑΕΚ θα ξεκινήσει τις ευρωπαϊκές της υποχρεώσεις από τον β΄ προκριματικό γύρο του Conference League πιθανότατα στις 23 ερχόμενου Ιουλίου. Με τη λήξη του πρωταθλήματος, οι παίκτες της θα έχουν περίπου έναν μήνα ξεκούρασης πριν από την έναρξη της προετοιμασίας.

Εκτός απροόπτου, οι κιτρινοπράσινοι θα είναι στους «ισχυρούς» και στους τρεις προκριματικούς γύρους της διοργάνωσης, εξαιτίας του βελτιωμένου ranking που έχουν λόγω της φετινής τους πορείας μέχρι τους «16». Παράλληλα, η ΑΕΚ φαντάζει το φαβορί και για την κατάκτηση της 2ης θέσης στη βαθμολογία. Είναι στο +3 από τον Απόλλωνα και υπερτερεί σε περίπτωση ισοβαθμίας (2 νίκες, 1 ισοπαλία, 1 ήττα).

Η προσοχή, πλέον, στρέφεται στα θέματα προγραμματισμού (υπάρχουν 7-8 συμβόλαια παικτών που λήγουν αυτό τον μήνα), ενώ με αγωνία περιμένει ο κόσμος και τη δημοσιογραφική διάσκεψη που εξήγγειλε ο Α. Καραπατάκης.