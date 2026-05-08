Τέλος η σεζόν για τον Αλφόνσο Ντέιβις - «Τρέχει» για το Μουντιάλ

Τις υπηρεσίες του Αλφόνσο Ντέιβις θα στερηθεί η Μπάγερν στο τελευταίο κομμάτι της σεζόν και επιπροσθέτως στον τελικό, με τον Καναδό μπακ να «τρέχει» να προλάβει το Μουντιάλ.

Ο Αλφόνσο Ντέιβις αποχώρησε με πρόβλημα στον αριστερό οπίσθιο μηριαίο από τον ημιτελικό του Champions League εναντίον της Παρί Σεν Ζερμέν, την περασμένη Τετάρτη (6/5) στο Μόναχο, και θα μείνει αρκετές εβδομάδες εκτός αγωνιστικών χώρων, όπως ανακοίνωσε η Μπάγερν.

Το μεγάλο ζήτημα για τον 25χρονο Καναδό αμυντικό αφορά βεβαίως τη συμμετοχή του στο Παγκόσμιο Κύπελλο, το οποίο η χώρα του συνδιοργανώνει το καλοκαίρι, από κοινού με τις ΗΠΑ και το Μεξικό. Θεωρείται βέβαιο ότι ο Ντέιβις θα χάσει τα τελευταία δύο -αδιάφορα- παιχνίδια των Βαυαρών στην Bundesliga, καθώς και τον τελικό κυπέλλου με αντίπαλο τη Στουτγκάρδη (23/5) και το ερώτημα είναι αν θα προλάβει να είναι έτοιμος ως τις 12 Ιουνίου, όταν ο Καναδάς δίνει τον εναρκτήριο αγώνα του στο Μουντιάλ, με αντίπαλο τη Βοσνία.

Ο διεθνής αμυντικός έχει ταλαιπωρηθεί φέτος από συνεχόμενους μυϊκούς τραυματισμούς και είναι χαρακτηριστικό ότι δεν έχει αγωνιστεί ολόκληρο 90λεπτο από τον περασμένο Φεβρουάριο. Τον Μάρτιο, μάλιστα, έχασε τα φιλικά της εθνικής Καναδά με Ισλανδία και Τυνησία, επίσης λόγω προβλήματος στον οπίσθιο μηριαίο.

