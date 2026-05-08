Οι δηλώσεις από το «Αντώνης Παπαδόπουλος»

Διαβάστε όσα είπαν οι δύο προπονητές μετά το τέλος του αγώνα της Ανόρθωσης με την ΕΝΥ.

ΡΩΣΤΑΝΤΗΣ:

«Είναι μια δύσκολη ήττα, δύσκολη γιατί καταφέραμε να γυρίσουμε το παιχνίδι, αλλά στο τέλος η Ανόρθωση μάς το γύρισε ξανά. Κάποτε θα σταματούσε και αυτό το σερί που είχαμε. Η ευθύνη είναι του προπονητή και είναι δική μου. Κάναμε αλλαγές για να πάρουν χρόνο συμμετοχής όλοι οι ποδοσφαιριστές και θεωρήσαμε πως όποιοι κι αν αγωνιστούν θα βοηθήσουν, αφού έχουμε ένα ισάξιο ρόστερ, όμως δεν μας βγήκαν οι αλλαγές.

Μετά το 1-2 είχαμε πει στο ημίχρονο πως έπρεπε να βάλουμε ακόμη ένα γκολ για να τελειώσουμε το παιχνίδι. Δυστυχώς δεχθήκαμε την ισοφάριση και μετά πήραμε την κάτω βόλτα.

Βάλαμε ως στόχο να μπούμε στο πρώτο γκρουπ και δεν πρόκειται να διαλύσουμε την προσπάθεια για μία ήττα, ούτε τα παιδιά αππωήθηκαν. Μείναμε στην κατηγορία και πλέον πάμε να κερδίσουμε το τελευταίο παιχνίδι, ώστε να ολοκληρώσουμε όμορφα τη σεζόν».

ΚΑΜΟΡΑΝΕΖΙ:

«Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος για τη νίκη, είναι μια χαρούμενη στιγμή για μένα. Ήταν ένα σημαντικό παιχνίδι για εμάς, γιατί ήταν το τελευταίο παιχνίδι μπροστά στους οπαδούς μας, που μας στήριξαν όλη τη χρονιά και το εκτιμούμε αυτό.

Παίξαμε απέναντι σε έναν δύσκολο αντίπαλο, που είχε ένα πολύ καλό σερί το τελευταίο διάστημα. Θέλω να ευχαριστήσω τους ποδοσφαιριστές μου, αλλά και τον κόσμο για τη στήριξη.

Θέλουμε να κλείσουμε τη σεζόν με μία νίκη απέναντι στον Ολυμπιακό».