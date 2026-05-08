Μεντιλίμπαρ: «Αυτήν τη φορά δεν πρέπει να χαρίσουμε τίποτα στον ΠΑΟΚ - Έβλεπα χθες την Άστον Βίλα και θυμήθηκα…»

Διαβάστε όσα δήλωσε ο προπονητής του Ολυμπιακού, Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, ενόψει του εντός έδρας ντέρμπι της ομάδας του με τον ΠΑΟΚ.

Ο Ολυμπιακός φιλοξενεί τον ΠΑΟΚ για την 4η αγωνιστική των playoffs της Stoiximan Super League, ψάχανοντας τη νίκη για να πάρει προβάδισμα στη μάχη για τη 2η θέση, αλλά και για να κρατήσει ζωντανές τις ελπίδες του για κατάκτηση του τίτλου!

Ο προπονητής των «ερυθρόλευκων», Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, έκανε δηλώσεις στην Cosmote TV ενόψει του ντέρμπι, τονίζοντας ότι αυτήν τη φορά η ομάδα του δεν πρέπει να χαρίσει τίποτα στην αντίπαλό της, ενώ μίλησε και για τους στόχους ενόψει των τριών τελευταίων αγωνιστικών.

Ο Ισπανός τεχνικός στάθηκε και στις «ωραίες αναμνήσεις» από την Άστον Βίλα, λέγοντας πως οι εικόνες εκείνης της βραδιάς του δίνουν ξανά κίνητρο. «Έβλεπα χθες το παιχνίδι και θυμήθηκα τι είχαμε κάνει πριν από δύο χρόνια», τόνισε χαρακτηριστικά

Αναλυτικά όσα δήλωσε ο προπονητής του Ολυμπιακού:

Για το γεγονός πως ο Ολυμπιακός είναι η μοναδική ομάδα στην Ευρώπη που έχει κερδίσει στην έδρα της Άστον Βίλα την τελευταία τριετία: «Μας φέρνει αναμνήσεις, πολύ ωραίες αναμνήσεις. Έβλεπα χτες το παιχνίδι και θυμήθηκα τι είχαμε κάνει εκεί πριν από δύο χρόνια. Αυτές οι μνήμες υπάρχουν για να σου δίνουν κίνητρο να κάνεις ξανά κάτι παρόμοιο».

Για την διαχείριση μιας ήττας μετά από καλή εμφάνιση: «Όντως δεν ήμασταν χειρότεροι από τον αντίπαλο και παρόλαυτα χάσαμε. Σε μεγάλο κομμάτι του παιχνιδιού ήμασταν καλύτεροι, δημιουργήσαμε ευκαιρίες, περισσότερες από τον αντίπαλο, όμως δεν καταφέραμε να σκοράρουμε περισσότερα γκολ από τον αντίπαλο. Χαρίσαμε κάποια πράγματα στον αντίπαλο και αυτό είναι που πρέπει να κοιτάξουμε. Παίζουμε ξανά απέναντι στον ΠΑΟΚ και αυτήν τη φορά δεν πρέπει να τους χαρίσουμε τίποτα γιατί εκμεταλλεύονται τα λάθη που κάνουμε. Ιδιαίτερα στην άμυνα πρέπει να είμαστε πολύ πιο προσεκτικοί».

Για τον στόχο της ομάδας ενόψει των τελευταίων τριών αγωνιστικών: «Κοιτάζουμε το δικό μας παιχνίδι. Κοιτάζουμε αυτό που έχουμε μπροστά μας τώρα. Αν θέλουμε να κερδίσουμε το πρωτάθλημα πρέπει να κερδίσουμε αυτό το παιχνίδι. Δεν μπορούμε να ασχοληθούμε με άλλα πράγματα που μπορούν να κάνουν οι άλλοι και δεν έχουν να κάνουν με μας. Σίγουρα, σε ότι αφορά τον τίτλο, χρειαζόμαστε οι περισσότερες συνθήκες να είναι με το μέρος μας, όμως κυρίως πρέπει εμείς να κερδίσουμε τον ΠΑΟΚ. Αυτό είναι που πρέπει να κάνουμε».

Για την διαχείριση στο ρόστερ με τρία ματς μέσα σε επτά ημέρες: «Θα σας πω πάλι το ίδιο. Δεν μπορούμε να σκεφτούμε πιο μακριά από το επόμενο παιχνίδι. Όντως είναι τρία παιχνίδια πολύ κοντά το ένα με το άλλο, αλλά πρέπει να τελειώσει το πρώτο για να δούμε πως είναι η ομάδα. Παίξαμε τα τρία πρώτα παιχνίδια των playoffs σε ένα πολύ μεγάλο διάστημα και τώρα θα παίξουμε τα επόμενα τρία μέσα σε μια εβδομάδα. Θα δούμε μετά το ματς με τον ΠΑΟΚ αν έχουμε κουρασμένους, τραυματίες ή προβλήματα με κάρτες και στη συνέχεια θα αποφασίσουμε για το επόμενο».

Για τον Γιαζίτζι: «Ο Γιουσούφ τραυματίστηκε και είναι σοβαρός ο τραυματισμός του. Θα χειρουργηθεί και θα μείνει εκτός για αρκετό καιρό. Θέλουμε να του στείλουμε τις ευχές μας για να έχει κουράγιο και να γυρίσει μαζί μας το συντομότερο δυνατό».

