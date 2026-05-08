Τσουαμενί για το επεισόδιό του με τον Βαλβέρδε: «Αυτό που συνέβη ήταν απαράδεκτο - Παραμένουμε οικογένεια»

Ο Ορελιέν Τσουαμενί τοποθετήθηκε δημόσια, ζητώντας συγγνώμη για τα όσα συνέβησαν στο επεισόδιό του με τον Βαλβέρδε.

Ο Ορελιέν Τσουαμενί τοποθετήθηκε σχετικά με το σοβαρότατο επεισόδιο που είχε για αρνητικούς πρωταγωνιστές εκείνον και τον Φεντερίκο Βαλβέρδε!

Ο Γάλλος μέσος, ο οποίος φέρεται να χτύπησε τον Ουρουγουανό στο κεφάλι κατά τη διάρκεια προπόνησης της Ρεάλ Μαδρίτης, με τη «βασίλισσα» να τιμωρεί και τους δύο με πρωτοφανές πρόστιμο, ζήτησε συγγνώμη από όλους και χαρακτήρισε απαράδεκτο αυτό που συνέβη, ενώ παράλληλα προσπάθησε να ίξει τους τόνους, τονίζοντας ότι άπαντες στην ομάδα παραμένουν οικογένεια και έχουν κοινό τους στόχο να επαναφέρουν την ομάδα στην κορυφή.

Η δήλωση του Τσουαμενί:

«Αυτό που συνέβη αυτή την εβδομάδα στην προπόνηση ήταν απαράδεκτο. Το λέω ενώ σκέφτομαι το παράδειγμα που πρέπει να δίνουμε στους νέους, είτε στο ποδόσφαιρο είτε στο σχολείο. Ανεξάρτητα από το ποιος είναι σωστός ή λάθος, πρέπει πάντα να ψάχνουμε την πιο ήρεμη λύση για να λύσουμε οποιαδήποτε διαμάχη.

Πάνω από όλα, λυπάμαι για την εικόνα που βγάλαμε προς τα έξω όσον αφορά την ομάδα. Ξέρω ότι οπαδοί, επιτελείο, συμπαίκτες, διοίκηση, όλοι είναι βαθιά απογοητευμένοι από τον τρόπο που εξελίχθηκε η φετινή σεζόν. Αλλά η απογοήτευση δεν μπορεί να δικαιολογήσει τα πάντα.

Τέτοια περιστατικά, ακόμα κι αν μπορούν να συμβούν σε οποιοδήποτε αποδυτήριο, δεν είναι αντάξια της Ρεάλ Μαδρίτης. Ειδικά με δεδομένο το ότι η Ρεάλ Μαδρίτης είναι η πιο πολυσυζητημένη ομάδα στον κόσμο.

Τέλος πάντων, τώρα δεν είναι η ώρα να καταλάβουμε ποιος έκανε τι, ποιος είπε τι, ή ποιος είχε δίκιο ή λάθος. Αναγνωρίζω τις κυρώσεις που επέβαλε ο σύλλογος και τις αποδέχομαι.

Παραμένουμε οικογένεια, διαφωνούμε κατά καιρούς, αλλά πρέπει πάντα να βάζουμε τους στόχους μας πάνω από όλα. Θέλω να ζητήσω συγγνώμη σε όλους τους Μαδριλένους. Τώρα είναι ώρα να προχωρήσουμε, να συγκεντρωθούμε στο Clasico και στο τέλος της σεζόν, για να φέρουμε τον σύλλογο ξανά στην κορυφή, εκεί όπου ανήκει».

sport-fm.gr