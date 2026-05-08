ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Τσουαμενί για το επεισόδιό του με τον Βαλβέρδε: «Αυτό που συνέβη ήταν απαράδεκτο - Παραμένουμε οικογένεια»

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Τσουαμενί για το επεισόδιό του με τον Βαλβέρδε: «Αυτό που συνέβη ήταν απαράδεκτο - Παραμένουμε οικογένεια»

Ο Ορελιέν Τσουαμενί τοποθετήθηκε δημόσια, ζητώντας συγγνώμη για τα όσα συνέβησαν στο επεισόδιό του με τον Βαλβέρδε.

Ο Ορελιέν Τσουαμενί τοποθετήθηκε σχετικά με το σοβαρότατο επεισόδιο που είχε για αρνητικούς πρωταγωνιστές εκείνον και τον Φεντερίκο Βαλβέρδε!

Ο Γάλλος μέσος, ο οποίος φέρεται να χτύπησε τον Ουρουγουανό στο κεφάλι κατά τη διάρκεια προπόνησης της Ρεάλ Μαδρίτης, με τη «βασίλισσα» να τιμωρεί και τους δύο με πρωτοφανές πρόστιμο, ζήτησε συγγνώμη από όλους και χαρακτήρισε απαράδεκτο αυτό που συνέβη, ενώ παράλληλα προσπάθησε να ίξει τους τόνους, τονίζοντας ότι άπαντες στην ομάδα παραμένουν οικογένεια και έχουν κοινό τους στόχο να επαναφέρουν την ομάδα στην κορυφή.

Η δήλωση του Τσουαμενί:

«Αυτό που συνέβη αυτή την εβδομάδα στην προπόνηση ήταν απαράδεκτο. Το λέω ενώ σκέφτομαι το παράδειγμα που πρέπει να δίνουμε στους νέους, είτε στο ποδόσφαιρο είτε στο σχολείο. Ανεξάρτητα από το ποιος είναι σωστός ή λάθος, πρέπει πάντα να ψάχνουμε την πιο ήρεμη λύση για να λύσουμε οποιαδήποτε διαμάχη.

Πάνω από όλα, λυπάμαι για την εικόνα που βγάλαμε προς τα έξω όσον αφορά την ομάδα. Ξέρω ότι οπαδοί, επιτελείο, συμπαίκτες, διοίκηση, όλοι είναι βαθιά απογοητευμένοι από τον τρόπο που εξελίχθηκε η φετινή σεζόν. Αλλά η απογοήτευση δεν μπορεί να δικαιολογήσει τα πάντα.

Τέτοια περιστατικά, ακόμα κι αν μπορούν να συμβούν σε οποιοδήποτε αποδυτήριο, δεν είναι αντάξια της Ρεάλ Μαδρίτης. Ειδικά με δεδομένο το ότι η Ρεάλ Μαδρίτης είναι η πιο πολυσυζητημένη ομάδα στον κόσμο.

Τέλος πάντων, τώρα δεν είναι η ώρα να καταλάβουμε ποιος έκανε τι, ποιος είπε τι, ή ποιος είχε δίκιο ή λάθος. Αναγνωρίζω τις κυρώσεις που επέβαλε ο σύλλογος και τις αποδέχομαι.

Παραμένουμε οικογένεια, διαφωνούμε κατά καιρούς, αλλά πρέπει πάντα να βάζουμε τους στόχους μας πάνω από όλα. Θέλω να ζητήσω συγγνώμη σε όλους τους Μαδριλένους. Τώρα είναι ώρα να προχωρήσουμε, να συγκεντρωθούμε στο Clasico και στο τέλος της σεζόν, για να φέρουμε τον σύλλογο ξανά στην κορυφή, εκεί όπου ανήκει».

sport-fm.gr 

Κατηγορίες

ΔΙΕΘΝΗ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

H Πάλας ζει το όνειρο της: Λύγισε τη Ράγιο Βαγεκάνο και πήγε το Conference League ξανά στο Λονδίνο!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Τεράστια έκπληξη στο Roland Garros: Η Σταροντούμπτσεβα πέταξε εκτός το Νο.2 του κόσμου!

Τένις

|

Category image

Με μια ηχηρή απουσία η αποστολή της Ολλανδίας για το Μουντιάλ

FIFA World Cup 2026

|

Category image

Οριστική συμφωνία ανάμεσα στην Τότεναμ και τον Ρόμπερτσον!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Βινίσιους: «Φαβορί για το Μουντιάλ η Ισπανία, έχει Γιαμάλ που είναι από τους κορυφαίους του κόσμου»

FIFA World Cup 2026

|

Category image

«Ο Λουτσέσκου προσπαθεί να πείσει τον ΠΑΟΚ να τον αφήσει»

Ελλάδα

|

Category image

«Σε ευχαριστούμε, κυβερνήτα»: Αποχαιρέτισε τον Σάρι με τρομερό βίντεο η Λάτσιο

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Πιθανές ακόμα και έντεκα αποχωρήσεις από το ρόστερ του Ολυμπιακού

Ελλάδα

|

Category image

Πάει Μουντιάλ ο Μασέκο!

ΑΕΛ

|

Category image

Θέλει να πάει στη Ρεάλ ο Έντσο Φερνάντες - Το αστρονομικό ποσό που ζητά η Τσέλσι!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Κλειδώνει το πλάνο κούπας

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

Ο Νεϊμάρ επέστρεψε με ελικόπτερο στην προπόνηση της Βραζιλίας

FIFA World Cup 2026

|

Category image

Μετά τον Νίστρουπ έρχονται και παίκτες στον Παναθηναϊκό - 10 μεταγραφές, 4 προτεραιότητες

Ελλάδα

|

Category image

ΦΩΤΟ: Η απονομή στον φουτσαλικό ΑΠΟΕΛ, οι Legends και το πάρτι στο «Λευκόθεο»

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

«Λίφτινγκ» σε όλες τις γραμμές

ΑΕΚ

|

Category image

Διαβαστε ακομη