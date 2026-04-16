Ματθαίου: «Δεν είναι όλα μαύρα»

Όλα όσα δήλωσε ο εκπρόσωπος Τύπου της ομάδας.

Για όλα τα τρέχοντα θέματα της Πάφος FC μίλησε στον ΣΠΟΡ FM 95.0 ο υπεύθυνος επικοινωνίας της ομάδας Χριστόφορος Ματθαίου. Αναλυτικά, μίλησε για:

Τον αγώνα με τον Άρη: «Στόχος μας ήταν η νίκη αλλά δεν τα καταφέραμε. Δεχθήκαμε ένα γκολ με δόση τύχης αλλά στην συνέχεια προσπαθήσαμε να αντιδράσουμε. Στο δεύτερο ημίχρονο πήραμε ρίσκα, καταφέραμε να ισοφαρίσουμε, μπροούσαμε να σκορρουμε δεύτερο γκολ όπως και ο Άρης αλλά μείναμε τελικά στο 1-1. Σε κάποια σημεία του αγώνα είδαμε βελτίωση αλλά δεν είμαστε ικανοποιημένοι γιατί δεν κερδίσαμε».

Την εμφάνιση της ομάδας: «Η ομάδα δεν πιάνει τα στάνταρ απόδοσης που μπορέι και θέλουμε. Φυσικά παίζουμε ντέρμπι που παίζουν ρόλο οι λεπτομέρειες και από ότι φαίνεται δεν τα έχουμε αυτά εμείς. Σε κάποιους αγώνες μπορούσαμε να πάρουμε κάτι καλύτεορ και σε κάποια άλλα που ήρθαμε ισοπαλία να χάσουμε. Όσο έρχονται περισσότερες απώλειες απομακρύνεται και ο στόχος να βγούμε Ευρώπη μέσω πρωταθλήματος αλλά πρέπει να παλέψουμε».

Τις απουσίες: «Η γενική εικόνα της ομάδας δεν είναι αυτή που θέλουμε. Υπάρχουν πολλά που παίζουν ρόλο και χωρίς να αποτελεί δικαιολογία με τον Άρη είχαμε πέντε βασικούς παίκτες εκτός. Το λέω ξανά δεν αποτελεί διακιολογία γιατί και οι άλλοι πάικτες που ήταν διαθέσιμοι έχουν την ποιότητα να κερδίσουν τον οποιονδήποτε αντίπαλο».

Τς επιλογές του προπονητή και τους στόχους της ομάδας: «Δεν είμαι εγώ ειδικός για να κρίνω κάποιες επιλογές του προπονητή. Φυσικά όταν μια ομάδα εδώ και καιρό δεν αποδίδει, τότε ο προπονητής επιδιώκει να αλλάξει πράγματα και να κάνει κάποια πειράματα. Στους παίκτες ξεκαθαρίζεται το πλάνο που υπάρχει, γίνεται δουλειά στις προπονήσεις αλλά με την κατάσταση που υπάρχει φτάιμε όλοι. Μπορούσαμε να έχουμε ακόμα μια πετυχημένη σεζόν αλλά δεν πάμε καλά και φταίμε όλοι. Ωστόσο υπάρχουν ακόμα στόχοι ακόμα και πρέπει να καταφέρουμε να κλείσουμε με επιτυχία η σεζόν. Δεν είναι όλα μαύρα για αυτό και πρέπει να είμαστε όλοι ενωμένοι. Ωστόσο για να πετύχουμε όλα αυτά που θέλουμε πρέπει να βελτιωθούμε».

Τον αγώνα με την ΑΕΚ: «Πολύ δύσκολο παιχνίδι καθώς η ΑΕΚ είναι μία εξαιρετική ομάδα. Για να κερδίσουμε όμως πρέπει να είμαστε βελτιωμένοι και συγκεντρωμένοι. Με μέτριες εμφανίσεις δεν θα κερδίσουμε».

Τα αγωνιστικά: «Ο Όρσιτς είχε κάποιες ενοχλήσεις και έμεινε προληπτικά εκτός με Άρη και το ίδιο ισχύει και με τον Κίνα. Θα δούμε αν θα προλάβουν τον αγώνα με την ΑΕΚ. Ο Λουίζ είναι καλύτερα. Όσον αφορά τον Γκολντάρ παρουσιάζει βελτίωση αλλά έχασε σημαντικό έδαφος στις προπονήσεις. Σιγά σιγά μπαίνει στο κανονικό πρόγραμμα. Όσον αφορά τον Κορέια που έγινε αναγκαστική αλλαγή με την ΑΕΛ θα πρέπει να περιμένουμε να δούμε την κατάσταση του».

Τον Λουκάσεν: «Ο Λουκάσεν είναι απίστευτος παίκτης και η Πάφος θα κάνει τα πάντα για να τον κρατήσει στην ομάδα».

Τα διοικητικά: «Ο κύριος Ντουμπόφ αποφάσισε να αποχωρήσει από την προεδρία αλλά μέχρι το τέλος της σεζόν δεν θα αλλάξει κάτι. Με το που τελειώσει η χρονιά θα γίνουν οι απαραίτητες συναντήσεις και θα υπάρξει ενημέρωση».

 

 

 

