Με σφραγίδα Κορέια η Πάφος FC βρήκε τον... δρόμο και τσέκαρε ευρωπαϊκό εισιτήριο!

Θυμήθηκε ξανά τι πάει να πει νίκη η Πάφος FC που επικράτησε 2-0 του Άρη στο «Στέλιος Κυριακίδης» και με αυτό το αποτέλεσμα, «κλείδωσε» και ευρωπαϊκό εισιτήριο. Είχε εφτά αγώνες να γευτεί τη χαρά και το έπραξε με… υπογραφή Ζοάο Κορέια ο οποίος σκόραρε το ένα γκολ και σέρβιρε το άλλο, σε ένα παιχνίδι που η ομάδα του Ρικάρντο Σα Πίντο ήταν αποτελεσματική.

Πλέον πιο… άνετη θα μπορεί να αναβαθμίσει το ευρωπαϊκό της εισιτήριο (από Conference σε Europa), εφόσον κατακτήσει το κύπελλο στον τελικό της 29ης Μαΐου με αντίπαλο τον Απόλλωνα.

Ο Κορέια λοιπόν με γκολ στο 30ο λεπτό έβαλε τις βάσεις για την επικράτηση της Πάφου με ωραίο σουτ από το ύψος της περιοχής. Και αφού ο Γκόρτερ είπε όχι στους παίκτες του Άρη, ο Ντράγκομιρ με πλασέ εντός περιοχής μετά από γύρισμα του Κορέια, έδωσε αέρα δύο τερμάτων.

Η «ελαφρά ταξιαρχία» προσπάθησε να μειώσει αλλά χωρίς αποτέλεσμα και έτσι με την ήττα αυτή, τελεσίδικα έχασε κάθε ελπίδα. Φυσικά και προηγουμένως ήταν δύσκολο να πετύχει κάτι, αλλά με τη νίκη επί του ΑΠΟΕΛ, αυξήθηκαν κάπως οι ελπίδες.

Το LIVE του αγώνα

Ολοκληρώθηκε η αναμέτρηση.

62΄ - Ο Γκόρτερ λέει όχι στο σουτ του Κάστανου, διώχνοντας την μπάλα σε κόρνερ.

49΄ - ΓΚΟΛ για την Πάφος FC: Ο Ντράγκομιρ πέρασε τον Κορέια από δεξιά, πάσαρε στον Ντράγκομιρ που με δεξί σουτ, έδωσε αέρα δύο τερμάτων στην ομάδα του.

46΄ - Ο Γκόρτερ στέλνει σε κόρνερ το σουτ εκτός περιοχής από τον Χαραλάμπους.

Ξεκίνησε το β΄ μέρος

Μετά από μονόλεπτη καθυστέρηση, ολοκληρώνεται το α΄ μέρος.

30΄ - ΓΚΟΛ για την Πάφος FC: Ο Κορέια αντάλλαξε την μπάλα με τον Άντερσον και με σουτ από το ύψος της περιοχής, έβαλε σε θέση οδηγού τους γηπεδούχους.

28΄ - Ο Γκόρτερ σταματά με τα πόδια το σουτ του Εφαγκέ, σε μεγάλη ευκαιρία για τον Άρη.

25΄ - Πλασέ του Μοντνόρ από αριστερά, δεν βρίσκει στόχο.

22΄ - Μόλις έξω από το δεξί δοκάρι του Βανά Άλβες το σουτ από τον Κίνα.

16΄ - Σουτ από τον Σούνιτς, σε ετοιμότητα ο Βανά Άλβες που μάζεψε με διπλή προσπάθεια.

Ξεκίνησε η αναμέτρηση

ΠΑΦΟΣ: Γκόρτερ, Κίνα (78΄ Κίνα), Λουίζ, Λουκάσεν, Ιωάννου (58΄ Μίμοβιτς), Σούνιτς, Ντράγκομιρ, Πέπε (65΄ Ντάνι Σίλβα), Όρσιτς, Κορέια (78΄ Μπρίτο), Άντερσον (65΄ Λέλε).

ΑΡΗΣ: Βανά Άλβες, Σανέ, Μπουράν, Ακάμπα, Κορέια, Νίκολιτς (68΄ Κακόριν), Κάστανος (85΄ Νεοκλέους), Χαραλάμπους, Παζέ (85΄ Γκάουσταντ), Μοντνόρ, Εφαγκέ (71΄ Κακουλλής).

ΣΚΟΡΕΡ: 30΄ Κορέια, 48΄ Ντράγκομιρ, 90+5΄ Λούκασεν / 77΄ Ακάμπα

ΚΙΤΡΙΝΕΣ: 28΄ Κίνα, 35΄ Κορέια, 56΄ Ιωάννου /-

ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Ράντροσλαβ Γκιντζένοφ

Α' Βοηθός Διαιτητής: Καλογήρου Μάριος

Β' Βοηθός Διαιτητής: Τουμάζου Ανδρέας

4ος Διαιτητής: Θεουλή Χρυσοβαλάντης

VAR: Ντίμιταρ Ντιμιτρόφ

AVAR: Γεωργίου Χαράλαμπος

Παρατηρητής: Καπιτανής Κώστας