Θελάδες: «Προφανώς δεν είμαστε ευχαριστημένοι...»

Στην αντίδραση της ομάδας του, που βρέθηκε πίσω στο σκορ αλλά πήρε εν τέλει έναν βαθμό, στάθηκε ο προπονητής της Πάφος FC, Αλμπέρτ Θελάδες: «Ευχαριστούμε τους οπαδούς μας που ήρθαν να μας στηρίξουν. Μας έσπρωξαν και μας βοήθησαν. Προφανώς δεν είμαστε ευχαριστημένοι, θέλαμε να νικήσουμε όπως σε κάθε αγώνα» είπε ο Ισπανός τεχνικός.

Και πρόσθεσε: «Στην αρχή το παιχνίδι ήταν ισορροπημένο και δεχθήκαμε ένα άτυχο γκολ. Πιέσαμε στο τέλος του πρώτου ημιχρόνου και δεν τα καταφέραμε. Στο δεύτερο ημίχρονο πιέσαμε περισσότερο, κάναμε αλλαγές και καταφέραμε να ισοφαρίσουμε. Δεν είμαστε χαρούμενοι με το αποτέλεσμα, αλλά θα κρατήσουμε την προσπάθεια και την αντίδραση, καθώς μείναμε πίσω στο σκορ απέναντι σε ένα δυνατό αντίπαλο».