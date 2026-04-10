ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Είναι εκεί, χωρίς να πείθει

ΣΤΕΛΙΟΣ ΣΤΕΛΙΟΥ

Δημοσιευτηκε:

Είναι εκεί, χωρίς να πείθει

Μπορεί η Πάφος FC να υστερεί σε σχέση με άλλες χρονιές όμως είναι εκεί και διεκδικεί πράγματα

Eάν εξαιρέσουμε το πολύ καλό ξεκίνημα, καταφέρνοντας να πάρει κιόλας προβάδισμα δύο τερμάτων, η Πάφος FC δεν έθελξε με την απόδοσή της απέναντι στην ΑΕΛ.

Παρόλα αυτά το σημαντικό για την παφιακή ομάδα είναι το γεγονός, ότι μπήκαν οι βάσεις, προκειμένου να βρεθεί για τρίτη συνεχόμενη χρονιά στον τελικό του κυπέλλου. Ένα σαφώς μοναδικό επίτευγμα, εάν εκπληρωθεί για την Πάφο FC, που μέχρι πριν από λίγα χρόνια το ταβάνι της ήταν μια νίκη απέναντι σε ομάδα των πάνω διαζωμάτων. Πλέον ο πήχης έχει ανέβει πάρα πολύ και γι' αυτό υπάρχει η μουρμούρα, για το γεγονός ότι η ομάδα ξέκοψε αρκετά πίσω, όσον αφορά στους στόχους της στο πρωτάθλημα.

Έστω και έτσι όμως υπάρχουν οι πιθανότητες, να μην μείνει ούτε φέτος με άδεια χέρια. Και δεν μιλάμε απλά για εξασφάλιση ευρωπαϊκού εισιτηρίου, αλλά και να πάρει και φέτος ένα τρόπαιο. Το 2-1 στην έδρα του αντιπάλου είναι μια καλή αρχή για την πρωταθλήτρια, ώστε να ολοκληρώσει τη δουλειά στη ρεβάνς, στην έδρα της, στις 22 Απριλίου. Φυσικά, την πρόκριση στον τελικό δεν θα την εγγυηθεί κανείς, για αυτό είναι σημαντικό, να αποφευχθούν παρόμοια λάθη όπως στον πρώτο αγώνα και παραλείψεις για κάλυψη των κενών στην άμυνα.

Στροφή και αγωνία

Η υπόθεση πρόκριση στον τελικό θα επανέλθει στο προσκήνιο σε μεταγενέστερο στάδιο, με το συγκρότημα του Αλμπέρτ Θελάδες να κάνει στροφή στο πρωτάθλημα. Την ερχόμενη Τρίτη (17:00) θα πάει και πάλι στο «Alphamega» για να αντιμετωπίσει αυτή τη φορά τον Άρη, ενώ πριν από τη ρεβάνς του κυπέλλου έχει να αντιμετωπίσει και εντός έδρας την ΑΕΚ (18/04). Στην παφιακή ομάδα υπάρχει αναμονή και για τα προβλήματα που προέκυψαν με τους Νταβίντ Λουίζ και Κορέια, οι οποίοι αποχώρησαν λόγω τραυματισμού από τον αγώνα με την ΑΕΛ. Αμφότεροι θα περάσουν από MRI για να εξακριβωθεί ακριβώς το πρόβλημα.

Κατηγορίες

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΠΑΦΟΣ FC

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

