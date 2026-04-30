Η... επιτυχία να φανεί από την αρχή

ΣΤΕΛΙΟΣ ΣΤΕΛΙΟΥ

Δημοσιευτηκε:

Kαλούνται να βρουν τον τρόπο και να κυνηγήσουν τους στόχους που είναι διαθέσιμοι

Στον Ρικάρντο Σα Πίντο και τους συνεργάτες του εναποθέτουν στην Πάφος FC τις ελπίδες για αφύπνιση, ώστε να μην πάει στράφι ολοκληρωτικά η χρονιά. Με τους πρωταθλητές να έχουν παρουσιάσει φοβερή καθίζηση, από θέμα απόδοσης και αποτελεσμάτων, επί ημερών του Άλμπερτ Θελάδες, καλούνται να βρουν τον τρόπο και να κυνηγήσουν τους στόχους που είναι διαθέσιμοι, σε πρωτάθλημα και κύπελλο. Για τον δεύτερο τη τάξει θεσμό, συμμετέχοντας στον τελικό, ο στόχος είναι ξεκάθαρος και δεν είναι άλλος από την κατάκτηση.

Όσον αφορά το πρωτάθλημα είναι η άνοδος εντός της πρώτης τριάδας και προς τον σκοπό αυτό είναι σημαντικός ο αγώνας που ακολουθεί για την παφιακή ομάδα, στο ντεμπούτο του Σα Πίντο, την ερχόμενη Κυριακή (03/05, 19:00), εκτός έδρας, κόντρα στον Απόλλωνα. Το συγκρότημα του Πορτογάλου τεχνικού απέχει τρεις βαθμούς από τους γαλάζιους, που είναι στην τρίτη θέση, και με ενδεχόμενο διπλό θα εξαλείψουν τη διαφορά.

Πάντως, τονίζεται ότι φέτος, σε τρεις αγώνες, η παφιακή ομάδα δεν μπόρεσε να κερδίσει τον Απόλλωνα, χάνοντας και τα δύο παιχνίδια στην κανονική περίοδο (0-1, 2-1), ενώ στον α’ γύρο της β' φάσης είχαν φέρει 1-1. Την πρώτη νίκη επί του Απόλλωνα ψάχνει και ο Ρικάρντο Σα Πίντο, καθώς στους δύο αγώνες που τον αντιμετώπισε στην προηγούμενη θητεία του, ως προπονητής του ΑΠΟΕΛ, οι δύο ομάδες είχαν μείνει δύο φορές σε ισόπαλα αποτελέσματα (1-1 στο ΓΣΠ και 2-2 στη Λεμεσό, σε παιχνίδι που ο Πορτογάλος ήταν τιμωρημένος).

