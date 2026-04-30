Αντίδραση Απόλλωνα για τον τελικό - Προχωράνε με κοινό αίτημα με την Πάφο

Ο Φανούριος Κωνσταντίνου τονίζει ότι η διεξαγωγή την Πέμπτη δυσκολεύει τη μετακίνηση χιλιάδων φιλάθλων και αποκαλύπτει κοινό αίτημα με την Πάφο για μεταφορά του αγώνα

Ο εκπρόσωπος Τύπου του Απόλλωνα, Φανούριος Κωνσταντίνου, σε ραδιοφωνικές του δηλώσεις, εξέφρασε την έντονη διαφωνία του σχετικά με τον ορισμό της ημέρας διεξαγωγής του τελικού του κυπέλλου, τονίζοντας πως η επιλογή της Πέμπτης (σ.σ. λέγεται ότι έχει παρθεί απόφαση για 28 Μαΐου) είναι ακατάλληλη και δημιουργεί σοβαρά προβλήματα στη μετακίνηση των φιλάθλων.

Όπως ανέφερε, τόσο ο Απόλλων όσο και η Πάφος έχουν ήδη συζητήσει το ζήτημα και προτίθενται να προβούν σε κοινά διαβήματα προς την ομοσπονδία, με στόχο τη μεταφορά του αγώνα τουλάχιστον, την Παρασκευή.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η μετακίνηση περίπου 17 χιλιάδων φιλάθλων προς το ΓΣΠ σε εργάσιμη ημέρα αποτελεί μια ιδιαίτερα δύσκολη διαδικασία, ενώ η επιλογή έστω της Παρασκευής θα διευκόλυνε σημαντικά την προσέλευση του κόσμου. Παράλληλα, επισήμανε πως ενδέχεται να υπάρξει κάποια ταλαιπωρία, καθώς οι φίλαθλοι των δύο ομάδων θα κινηθούν από την ίδια κατεύθυνση, ωστόσο αυτό δεν αποτελεί τον κύριο προβληματισμό.

Ο εκπρόσωπος τύπου του Απόλλωνα, υπογράμμισε πως το γήπεδο διεξαγωγής έχει ήδη οριστικοποιηθεί και δεν τίθεται θέμα αλλαγής, με τη διαφωνία να εστιάζεται αποκλειστικά στην ημέρα. Όπως σημείωσε, ο πρόεδρος του Απόλλωνα έχει ήδη μεταφέρει το κοινό αίτημα των δύο ομάδων στον Πρόεδρο της ΚΟΠ Χάρη Λοϊζίδη, εκφράζοντας την αισιοδοξία ότι τελικά θα υπάρξει θετική ανταπόκριση από την ομοσπονδία.

Η σχετική τοποθέτησή του στο ΣΠΟΡ FM:

«Η ημέρα του τελικού είναι ορισμένη για Πέμπτη, πράγμα αδιανόητο, μιλήσαμε και με την Πάφο και θα κάνουμε διαβήματα στην ομοσπονδία να αλλάξει η ημέρα και να πάει Παρασκευή. Δεν γίνεται να μπορεί να μεταφέρει η Πάφος και ο Απόλλωνας 17 χιλιάδες κόσμο στο ΓΣΠ ημέρα Πέμπτη, Παρασκευή είναι πιο διαφορετικό. Θεωρώ ότι μία μικρή ταλαιπωρία θα υπάρξει απ’ την στιγμή που θα ερχόμαστε απ’ την ίδια κατεύθυνση. Είναι στο ΓΣΠ οριστικά το παιχνίδι, αυτό που διαφωνούμε είναι στην ημέρα διεξαγωγής και ο πρόεδρος έχει μεταφέρει το αίτημα που είναι κοινό στον κ. Χάρη Λοϊζίδη και θεωρούμε ότι θα ικανοποιηθεί».

