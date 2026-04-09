ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Η οικονομική έκθεση της Πάφου: Έσοδα ρεκόρ, πωλήσεις ρεκόρ

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Η οικονομική έκθεση της Πάφου: Έσοδα ρεκόρ, πωλήσεις ρεκόρ

Ανακοίνωση από την παφιακή ομάδα η οποία παρουσιάζει τη δεύτερη έκδοση της Ετήσιας Οικονομικής της Έκθεσης

Αναλυτικά: 

Η ΠΑΦΟΣ FC παρουσιάζει τη δεύτερη έκδοση της Ετήσιας Οικονομικής της Έκθεσης, επιβεβαιώνοντας τη διαρκή της δέσμευση στη διαφάνεια, τη λογοδοσία και τη βιώσιμη ανάπτυξη. Η παρούσα έκθεση αποτυπώνει όχι μόνο την οικονομική μας πορεία, αλλά και τις αρχές που καθοδηγούν τον σύλλογο, τόσο εντός όσο και εκτός αγωνιστικού χώρου.

Το 2025 αποτέλεσε χρονιά ορόσημο για την ΠΑΦΟΣ FC, χαρακτηριζόμενη από υψηλές επιδόσεις και σαφή αγωνιστική πρόοδο. Ο σύλλογος κατέκτησε για πρώτη φορά στην ιστορία του το Πρωτάθλημα, επιδεικνύοντας σταθερότητα καθ’ όλη τη διάρκεια της σεζόν. Παράλληλα, συμμετείχε στην League Phase του UEFA Champions League, καταγράφοντας δύο νίκες και ενισχύοντας περαιτέρω τη διεθνή παρουσία της ομάδας.

Σε οικονομικό επίπεδο, το 2025 ξεπέρασε κάθε προηγούμενο, με έσοδα-ρεκόρ, τα οποία προήλθαν κυρίως από τη συμμετοχή στο UEFA Champions League, ενώ ενισχύθηκαν σημαντικά από την ανάπτυξη των εμπορικών δραστηριοτήτων και των πωλήσεων προϊόντων. Παρά την αύξηση των εσόδων, η πειθαρχημένη διαχείριση του κόστους παρέμεινε βασική αρχή. Οι δαπάνες για μεταγραφές περιορίστηκαν περίπου στα €3 εκ., καλυπτόμενες σε μεγάλο βαθμό από έσοδα €2 εκ. από πωλήσεις ποδοσφαιριστών, ενώ το συνολικό μισθολογικό κόστος ανήλθε στα €8,8 εκ. (+11% σε ετήσια βάση). Επιπλέον, διανεμήθηκαν €6 εκ. σε bonus επίτευξης στόχων, επιβεβαιώνοντας τη στρατηγική σύνδεσης των οικονομικών απολαβών με την αγωνιστική επιτυχία.

Ο σύλλογος διατήρησε αυστηρή δημοσιονομική πειθαρχία σε όλους τους τομείς λειτουργίας. Όλες οι μισθολογικές υποχρεώσεις εξοφλήθηκαν έγκαιρα, καταβλήθηκαν πλήρως €5,1 εκ. σε φόρους και κοινωνικές εισφορές, ενώ όλες οι υποχρεώσεις που σχετίζονται με μεταγραφές καλύφθηκαν χωρίς δημιουργία πρόσθετου εξωτερικού δανεισμού.

Παράλληλα, συνεχίστηκαν στοχευμένες επενδύσεις με γνώμονα τη μακροπρόθεσμη ανάπτυξη, συμπεριλαμβανομένων €1,3 εκ. για την ακαδημία, περίπου €2 εκ. για υποδομές και €1,3 εκ. για τεχνολογία και καινοτομία. Η ίδρυση του Blue Light Foundation ενίσχυσε περαιτέρω τη δέσμευση του συλλόγου προς την κοινωνία και την εταιρική υπευθυνότητα.

Για την πλήρη και αναλυτική παρουσίαση όλων των παραπάνω, σας προσκαλούμε να μελετήσετε την ολοκληρωμένη Ετήσια Έκθεση.

Ακολουθήστε τον πιο κάτω σύνδεσμο για να κατεβάσετε την Ετήσια Έκθεση.

Pafos FC_Annul Report 2025_Pre Final_Greek

 

Κατηγορίες

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΠΑΦΟΣ FC

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

|

Category image

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

|

Category image

|

Category image

|

Category image

|

Category image

Η οικονομική έκθεση της Πάφου: Έσοδα ρεκόρ, πωλήσεις ρεκόρ

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

|

Category image

|

Category image

|

Category image

|

Category image

|

Category image

|

Category image

|

Category image

|

Category image

Διαβαστε ακομη