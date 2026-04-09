Θα περάσουν από MRI Νταβίντ Λουίζ και Κορέια

Παρά το γεγονός ότι η Πάφος FC πήρε το ζητούμενο, κερδίζοντας στο «Άλφαμεγα» την ΑΕΛ με 2-1 και έβαλε γερές βάσεις για πρόκριση στον τελικό του κυπέλλου, ο Άλμπερτ Θελάδες δεν μπορεί να μην είναι προβληματισμένος για τη συνέχεια.

Και αυτό γιατί ο Ισπανός προπονητής είδε δύο ποδοσφαιριστές να αποχωρούν τραυματίες από το γήπεδο. Ο λόγος για τους Νταβίντ Λουίζ και Κορέια.

Αμφότεροι θα περάσουν από εξετάσεις για να γίνει γνωστό το πρόβλημα που αντιμετωπίζουν και ο χρόνος απουσίας. Οι αγωνιστικές υποχρεώσεις είναι συνεχόμενες αφού την Τρίτη του Πάσχα υπάρχει αγωνιστική για το πρωτάθλημα ενώ πριν τη ρεβάνς (22/04) θα υπάρξει και άλλη υποχρέωση για το πρωτάθλημα.