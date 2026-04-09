Η κατάλληλη αντίδραση με… αστερίσκο

Η Πάφος έδειξε ξανά αστάθεια

Ιδανικό ήταν το πρώτο 40λεπτο για την Πάφο FC στον πρώτο ημιτελικό με την ΑΕΛ. Οι γαλάζιοι κατάφεραν να προηγηθούν με 2-0 στο «Άλφαμεγα Stadium» και να βάλουν γερές βάσεις ενόψει της ρεβάνς. Το σύνολο του Θελάδες μπήκε στο παιχνίδι με επιθετικό… προσανατολισμό, ο Ζάζα βρέθηκε σε καλή βραδιά κι όλα έδειχναν πως θα κυλήσουν ομαλά για την παφιακή ομάδα.

Ωστόσο, δέχθηκε το γκολ στο φινάλε του πρώτου μέρους, ενώ τα λάθη δεν έλειψαν από το δεύτερος που όμως δεν στοίχισαν. Η Πάφος έδειξε ξανά αστάθεια, στοιχείο που την έχει… σημαδέψει το τελευταίο χρονικό διάστημα. Οι γαλάζιοι δεν διαχειρίστηκαν με τον καλύτερο τρόπο το υπέρ τους αποτέλεσμα κι έτσι το γκολ της μείωσης, βάζει ξανά στο παιχνίδι την ομάδα της Λεμεσού. Η ρεβάνς δεν θα είναι εύκολη υπόθεση για το σύνολο του Θελάδες που θα κληθεί να περιορίσει τα λάθη για να αυξήσει τις πιθανότητες να βρεθεί στον μεγάλο τελικό.

Από την άλλη βέβαια, στην Πάφο FC κρατούν την αντίδραση μετά την ήττα από την Ομόνοια και την αποκαρδιωτική εμφάνιση. Η παφιακή ομάδα αντέδρασε, έπαιξε αν μη τι άλλο καλύτερο ποδόσφαιρο και σαφώς μπορεί να χτίσει σε αυτό το 40λεπτο. 

Ρομάριο: «Η Βραζιλία μπορεί να κατακτήσει το Μουντιάλ, με τον Αντσελότι αποκτήσαμε ξανά αυτοπεποίθηση»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Αν η σιγουριά του Μαρτίνς παρασύρει την ΑΕΛ...

ΑΕΛ

|

Category image

Γιακόβλιεβιτς: «Αθλητική και δυναμική ομάδα η Μπασκόνια»

EUROLEAGUE

|

Category image

Όλα στραβά και ανάποδα για την ΑΕΚ, θα ψάξει το θαύμα της πρόκρισης στη Φιλαδέλφεια

Ελλάδα

|

Category image

Καθάρισε την πρωτιά ο Ολυμπιακός

EUROLEAGUE

|

Category image

Έδωσε το σύνθημα για ανατροπή κόντρα στην Ατλέτικο ο Γιαμάλ: «Δεν έχει τελειώσει ακόμη...»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

«Ηχηρή» κίνηση με Γκαρνάτσο ψάχνει η Ρίβερ Πλέιτ – Το συζητά η Τσέλσι!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Αρνητική η στάση της Αστυνομίας για «νεκρές» ζώνες στον τελικό ΠΑΟΚ-ΟΦΗ!

Ελλάδα

|

Category image

Η κατάλληλη αντίδραση με… αστερίσκο

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Επίσημη διαμαρτυρία στην UEFA από την Μπαρτσελόνα για τη διαιτησία: «Απίστευτο ότι με VAR δεν δόθηκε αυτό το πέναλτι»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Θρήνος στον στίβο - Απεβίωσε ο Αντώνης Γεωργαλλίδης

ΣΤΙΒΟΣ

|

Category image

Στο στόχαστρο και των τριών «μεγάλων» του Μεξικού ο Αλμέιδα

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

«Σύννεφα» για Μουρίνιο στην Μπενφίκα

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Η οικονομική έκθεση της Πάφου: Έσοδα ρεκόρ, πωλήσεις ρεκόρ

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Ο Νόιερ MVP των πρώτων προημιτελικών του Champions League

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Διαβαστε ακομη