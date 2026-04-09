Η κατάλληλη αντίδραση με… αστερίσκο

Ιδανικό ήταν το πρώτο 40λεπτο για την Πάφο FC στον πρώτο ημιτελικό με την ΑΕΛ. Οι γαλάζιοι κατάφεραν να προηγηθούν με 2-0 στο «Άλφαμεγα Stadium» και να βάλουν γερές βάσεις ενόψει της ρεβάνς. Το σύνολο του Θελάδες μπήκε στο παιχνίδι με επιθετικό… προσανατολισμό, ο Ζάζα βρέθηκε σε καλή βραδιά κι όλα έδειχναν πως θα κυλήσουν ομαλά για την παφιακή ομάδα.

Ωστόσο, δέχθηκε το γκολ στο φινάλε του πρώτου μέρους, ενώ τα λάθη δεν έλειψαν από το δεύτερος που όμως δεν στοίχισαν. Η Πάφος έδειξε ξανά αστάθεια, στοιχείο που την έχει… σημαδέψει το τελευταίο χρονικό διάστημα. Οι γαλάζιοι δεν διαχειρίστηκαν με τον καλύτερο τρόπο το υπέρ τους αποτέλεσμα κι έτσι το γκολ της μείωσης, βάζει ξανά στο παιχνίδι την ομάδα της Λεμεσού. Η ρεβάνς δεν θα είναι εύκολη υπόθεση για το σύνολο του Θελάδες που θα κληθεί να περιορίσει τα λάθη για να αυξήσει τις πιθανότητες να βρεθεί στον μεγάλο τελικό.

Από την άλλη βέβαια, στην Πάφο FC κρατούν την αντίδραση μετά την ήττα από την Ομόνοια και την αποκαρδιωτική εμφάνιση. Η παφιακή ομάδα αντέδρασε, έπαιξε αν μη τι άλλο καλύτερο ποδόσφαιρο και σαφώς μπορεί να χτίσει σε αυτό το 40λεπτο.